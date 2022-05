به گزارش خبرنگار ما، شرکت توسن ( توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین یا کیش ویر)، از نام‌های بزرگ و شناخته‌شده صنعت نرم‌افزار بانکی ایران است که در طول سال‌ها فعالیت همواره به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو و نوآور در این صنعت از آن یاد می‌شود. روح‌الله فاطمی اردکانی، مدیرعامل توسن معتقد است که این شرکت با افزودن حوزه‌های جدید و نوآورانه به هلدینگ توسن و تمرکز شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین روی تعمیق طراحی و تولید محصولات نرم‌افزاری بانکی به شرکتی ساختارمندتر، پایداربرای مشتریان یعنی بانک‌ها تبدیل شده است و همین ساختارمندی و ثبات در شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین را سنگ بنای عرضه سهام توسن در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ می‌داند. حتی بسیاری نیز اعتقاد براین دارند که عرضه سهام توسن در بازار سرمایه نه‌تنها چراغ راهی برای ورود سایر شرکت‌های فناوری‌محور به بورس خواهد بود؛ بلکه این اتفاق، بارقه‌های امید را در سایر شرکت‌های فناوری برای قدم گذاشتن در این مسیر روشن کرده است و حالا باید منتظر ماند و دید عرضه سهام شرکت‌های فناوری در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ با چه سرعت و روندی پیش خواهد رفت.

در همین راستا گفتگویی را با روح‌الله فاطمی اردکانی مدیرعامل شرکت توسن ترتیب دادیم که در ادامه می‌آید.

فاطمی اردکانی در خصوص انضباط و شفافیت مالی در شرکت توسن گفت: ورود به بورس تنها برای این نیست که توسن را بیشتر بشناسند؛ بلکه خیلی از فرایندهای داخلی خودمان از این طریق اصلاح می‌شود و به خاطر اصلاحی که اتفاق می‌افتد به جهش جدیدی می‌رسیم.

براساس این گزارش اولین هدف مدیرعامل توسن، ایجاد انضباط و شفافیت مالی در شرکت بود: سعی کرد مباحث طرح و برنامۀ داخل شرکت را منضبط و فرایندهای تولید نرم‌افزار را منسجم سازد. بنابراین ایجاد نظم و انسجام هم یک‌شبه امکان‌پذیر نبود. سه سال طول کشید تا صورت‌های مالی و مالیاتی اصلاح شود.

فاطمی با بیان اینکه در سال 98 این شرکت آماده ورود به بورس شد اظهار کرد: در همین رابطه ما اولین درخواست را به سازمان بورس دادیم و شما بهتر می‌دانید که تعداد شرکت‌های نرم‌افزاری در بورس ایران کم است و به همین دلیل سازمان بورس شناخت چندانی از این شرکت‌ها ندارد. کسانی که در هیئت پذیرش و در سازمان بورس کار می‌کنند، با مفهوم دارایی نامشهود، بخصوص نرم‌افزار، چندان آشنایی ندارند. این دارایی‌ها مشهود نیست و به همین دلیل در ارزش‌گذاری چندان رویش ریسک نمی‌کنند. تمام شرکت‌هایی که نرم‌افزاری هستند و تولید سخت‌افزاری و ملموس ندارند، وقتی می‌خواهند به بورس بروند با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند. یک سال و نیم طول کشید تا ما را پذیرفتند.

مدیرعامل شرکت توسن افزود: این شرکت در 24 شهریورماه 1400 روی تابلوی بورس عرضه اولیه شد و بیش از دو میلیون سهامدار ثبت‌نام و خرید سهام انجام دادند. یکی از اتفاق‌هایی که در بورس، اولین بار برای شرکت ما افتاد این بود که عرضه اولیۀ ما به‌صورت ترکیبی انجام گرفت. تا حالا این‌طور بود که کل 10 یا 15 درصد از سهام شرکت که در بورس عرضه می‌شود قابل خریدوفروش است و هر کس می‌تواند هرچقدر بخواهد دریافت کند، ولی به ما گفتند 50 درصد به صندوق‌ها می‌دهیم و 50 درصد را به مردم می‌دهیم که درنهایت حدود دو میلیون و یک‌صد هزار نفر از خریداران سهام ما فقط 50 درصد از سهام عرضه شده یعنی 5 درصد از سهام کل شرکت را گرفتند.

وی توصیه‌ای نیز به شرکت‌ها برای ورود به بورس داشت و معتقد است وقتی سازمان را به سمت شفافیت هدایت می‌کنید، تمام کارهایتان راحت می‌شود. ما دو سال تحت‌فشار شدید بودیم؛ چون هیچ سازوکار شفاف نداشتیم. معمولا شرکت‌های فناوری اطلاعات از ابتدا این سازوکارها را طراحی نمی‌کنند. در حال حاضر تمام‌کارهایمان دارای فرایند مدون است و حساب‌وکتاب‌های ماهانه و سه‌ماهه روی غلتک افتاده است. از نگاه بیرونی، این انضباط خیلی مهم است و شرکت را نظام‌مند می‌کند. من به دیگر شرکت‌ها هم توصیه می‌کنیم به این سمت بروند. شاید در ابتدا چالش‌های فراوانی داشته باشند و اذیت شوند ولی بعدش راحت می‌شوند.

مدیرعامل این شرکت افزود: استراتژی پنج سال گذشتۀ توسن متکی به چند محور بوده است؛ یکی این‌که تمام راهکارهایی که تولید می‌کنند بر مبنای BPMS و متکی به Bank as a Platform و همچنین دارای Open API باشند. این استراتژی‌ها از قبل نیز وجود داشته و ما پنج سال است که آنها را دنبال می‌کنیم. در پنج سال اخیر روی این سه محور تمرکز زیادی داشتیم تا هر سرویسی ارائه شده را به BPMS وصل کنیم. در 22 سال اخیر، هر سرویسی که تولید کرده‌ایم، می‌خواهیم آن را به موتور فرایندی خودمان متصل کنیم و فرایند ان بدین صورت است که مشتری بدون آن‌که حتی یک خط کد بنویسد، بدون این‌که درگیر مسائل توسعه ای شود، به‌راحتی ب‌تواند یک فرایند را در سیستم خود شکل دهد و هیچ نیازی به ما نداشته باشد.

وی ادامه داد: سیستم تسهیلات، ارزی، مدیریت کانال، مدیریت کارت و... همگی در توسن به نحوی طراحی شده‌اند که قابل اتصال به سرویس‌های فرایندی است و مشتریان خودشان فرایندها را شکل می‌دهند. در حین ایجاد این سرویس‌های فرایندی، یک بنک‌وی (BankWay) هم در میانۀ راه قرار داریم. ما به کمک BankWay توانستیم محصولات جدید از قبیل branch automation, Loan origination, Bank Agents و ... را با این واسط جدید کاربری و به صورت بسیار سریع (بدون کدنویسی) ، فرآیند محور، و وب خالص طراحی کنیم.

فاطمی تصریح کرد: در سال 1401 محورهای اوپن ای‌پی‌آی، بی‌پی‌ام‌اس و Bank as a Platform همچنان راهبردهای اصلی توسن را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین برنامه‌های ما در سالجاری این است که تمام سرویس‌های جدید را از نوع میکروسرویس بنویسیم و در 1401 سرویس‌های قدیمی را نیز به این سمت و سو هدایت کنیم. میکروسرویس باعث می‌شود مشتری بتواند خودش در بستر BPMS بدون کدنویسی کارش را انجام دهد.

وی تأکید کرد: تمام دغدغۀ ما این است که مشتری در توسعۀ محصول راحت‌تر باشد و درگیری کمتری با ما داشته باشد.واقعیت امر این است که ما در شرکت توسن فقط کار طراحی و تولید و پشتیبانی نرم‌افزار را انجام می‌دهیم و خلاقیت و نوآوری را در قالب R&D به شکلی عمیق و جدی در حوزه بانکی و مالی دنبال می‌کنیم و البته شرکت‌های دیگر هلدینگ توسن به‌صورت تخصصی روی سایر حوزه‌ها مشغول به کار هستند؛ البته سرمایه گذاری و گسترش فروش بین الملل، حرکت به سمت اقتصاد و بانکداری دیجیتال، تکمیل اکوسیستم زندگی دیجیتال (مانند هویت دیجیتال، امضای دیجیتال، شهرت دیجیتال، اعتبار دیجیتال، زنجیره تامین مالی دیجیتال و ...) از جمله مواردی هستند که ما در پی رسیدن به آن هستیم.

فاطمی افزود: این شرکت می‌خواهد در سال 1401 سیستم‌های خود را مجهز به هوش مصنوعی و هوش نرم‌افزاری کند. درواقع می‌خواهیم نسل جدید و فناوری‌های نوین هوش مصنوعی را در سال 1401 وارد نرم‌افزارهایمان کنیم. ما در حوزه استفاده از هوش مصنوعی و بلاکچین در بانکداری هم در سال های گذشته کارهای زیادی را انجام داده ایم که امیدوارم در سال 1401 به محصول تجاری برسیم و محصول SmartWay و سایر محصولات حوزه AI ما وارد بازار شوند.

همچنین یکی از برنامه‌های مهم 1401 توسن که از سال قبل نیز شروع شده، ایجاد یکپارچگی و انسجام است. بنابراین تمام مباحث به صورت بی‌پی‌ام‌اس، Bank As a Platform، اوپن ای‌پی‌آی، Branch Automation و... فراهم شده‌ است و امسال می‌خواهیم تمام آنها را یکپارچه کنیم و یک محصول به نام ریزوم بانک Rhizome Bank ارائه دهیم که مثل یک چتر بالای سر تمام این خدمات قرار می‌گیرد. «این محصول جدید به نام «ریزوم بانک» خوانده می‌شود. برای این منظور، می‌خواهیم یک شرکت جداگانه شکل دهیم که تمام موارد مذکور را تحت نرم‌افزار «ریزوم بانک» به مشتریان ارائه دهد.

فاطمی معتقد است که ریزوم بانک و سایر نرم‌افزارهای بانکی توسن باید بتوانند همه‌چیز را دیجیتال کنند: «مثلاً هویت دیجیتال، شهرت دیجیتال، سفتۀ الکترونیک، برات الکترونیک و... را که تابه‌حال به وجود آورده‌اند را می‌خواهیم در یک سیستم پیاده و ارائه کنیم. کارهای لازم در این رابطه انجام شده و امیدواریم امسال به بهره‌برداری برسد».

طبق صحبت‌های فاطمی، توسعه و نوآوری در محصولات و خدمات شرکت که البته بخشی جدانشدنی از DNA توسن است، با قدرت ادامه دارد و در حال آماده‌سازی سامانه بانکداری مبتنی بر بلاکچین نیز است. وی گفت: در سال جدید خبرهای خوشی را از توسن، هم در حوزه نوآوری و توسعه محصولات و هم در بخش فروش خارجی و صادرات نرم‌افزار خواهیم شنید. همچنین فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسن یعنی آپسان، فرابوم، سپندار ایرانیان و سپندار آزادراهی که هر کدام از شرکت‌های پیشرو در حوزه خود به شمار می‌روند، در سال جدید افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت و بدین منظور قصد داریم با جلب نظر سهام‌داران عمده، موضوع افزایش سرمایه را کلید بزنیم و منابع لازم برای طرح‌های توسعه شرکت را نیز از این مسیر تأمین کنیم.

فاطمی چشم‌انداز پنج سال آیندۀ توسن را همگام شدن با جامعه و تکنولوژی‌های کشور و دنیا ترسیم کرد و افزود: ما هم باید متناسب با پیشرفت جامعۀ داخلی و جهانی، به سمت دیجیتالی شدن برویم و تک‌تک فرایندهای موجود در سیستم می‌بایست به شکل دیجیتال درآیند و از تمام زیرسیستم‌ها و میکرو سرویس‌ها برای خدمت‌رسانی به مشتریان بهره ببریم. جهانی‌شدن هم یک دغدغۀ مهم برای ما است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، تحریم‌ها برای ما خیلی مشکل‌ساز بوده و هر جا اسم ایرانی روی فعالیت‌های ما باشد، کار بزرگی نمی‌توانیم انجام دهیم ولی باوجود تمام مشکلات، تاب‌آوری خود را بالا برده‌ایم و ادامه خواهیم داد.

فاطمی می‌گوید که در حال حاضر در ترکیه هم دفتر منطقه ای دارند و می‌خواهند مشتریانی از اروپا و به‌خصوص اروپای شرقی را به مشتریان خود اضافه کنند. با توجه به افزایش قیمت دلار، قیمت‌هایی که ما به بازارهای خارجی ارائه می‌دهیم، بسیار خوب و رقابتی هستند. قراردادهایی که ما در فیلیپین و مالزی بسته‌ایم، ازلحاظ عدد و رقم طوری هستند که هیچ شرکتی قادر به رقابت با ما نیست.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم چشم‌انداز پنج سال آیندۀ توسن این‌طور خواهد بود که فعالیت‌های خارجی یکی از شاخه‌های اصلی کار ما باشد. امیدوارم که آن شاخه بتواند رشد قابل ملاحظه‌ای در سال جدید داشته باشد و سهم مناسبی از درآمد و فروش توسن را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است سید روح اله فاطمی آغاز فعالیت خود را از بدنه کارشناسی توسن و از سال ۱۳۷۹ هجری شمسی آغاز کرده و تاکنون سوابق متعدد همکاری در این شرکت با عناوینی همچون مدیر شبکه، مدیر پشتیبانی فنی، مدیر عملیات، معاون خدمت و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسن و مدیرعامل شرکت توسن را طی سال‌های گذشته بر عهده داشته است.شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)، در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان ایرانی راهکارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت است.