«شیدا شدم» شهرام ناظری / «سوته دلان» ایرج بسطامی / «نوروز» عالم قاسم اف / «عطارد» کیتارو / «باد» کریزی آکوردئون تریو

دهمین روز نیز پشت سر گذاشته می‌شود. چکاوک‌ها، هزاردستان و قمریان، نغمه‌ها و سرودهای فرح‌بخش و تازه سر می‌دهند و انسان‌ها را به مهرورزی، گره‌گشایی و هم‌گرایی فرا می‌خوانند. بهار، پیام‌آور عشق و رویش است و موسم سرور و آشتی و به همین دلیل است که خواستنی است و با آمدنش دل‌ها سرشار از سرور می شود و جان‌ها معرفت می‌یابد.

بهار، پیام آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم. در اینکه چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و اگر ما او و نشانه‌هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی‌کند و با دگرگونی فصل‌ها نیز به جلوه گری قدرت بی‌پایانش می‌پردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد و بر اثر تماشای جلوه هایش، اشک شوق از چشمی جاری شود.

با امید به اینکه این بهار تعادل را بر زندگی‌مان برقرار نماید، با شعری از قیصر امین پور، مجموعه ویدیوهای امروز «تابناک» را می‌بینید.

بفرمایید فروردین شود اسفند‌های ما

نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخند‌های ما



بفرمایید هر چیزی همان باشد که می‌خواهد

همان، یعنی نه مانند من و مانندهای ما



بفرمایید تا این بی‌چراتر کار عالم؛ عشق

رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما



سرِ مویی اگر با عاشقان داری سرِ یاری

بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما

به بالایت قسم، سرو و صنوبر با تو می‌بالند

بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما

شب و روز از تو می‌گوییم و می‌گویند، کاری کن

که «می‌بینم» بگیرد جای «می‌گویند»‌های ما

نمی‌دانم کجایی یا که‌ای! آنقدر می‌دانم

که می‌آیی که بگشایی گره از بندهای ما

بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز

همین حالا بیاید وعده آیند‌ه ای ما

شیدا شدم ؛ شهرام ناظری

«شیدا شدم»، یکی از غزلیات منسوب به مولانا جلاالدین بلخی است. این شعر با اجرای شهرام ناظری و آهنگسازی لوریس چکناوریان به شهرت رسید و تحسین شد. اجرای ناظری را با سازهای سنتی که در کنسرت تبریز او صورت پذیرفت، در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

عطارد ؛ کیتارو

«عطارد / Mercury» یکی از قطعات ماسانوری تاکاهاشی مشهور به کیتارو است که سال ۲۰۰۴ در چین اجرا کرده است. این آهنگساز ژاپنی با فلوت ژاپنی‌اش مشهور شده، اما نوازنده کیبرد، گیتار، گیتار بیس، درامز و پرکاشن نیز محسوب می‌شود. قطعه عطارد را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

نوروز ؛ عالم قاسم اف

نوروز یکی از قطعات عالم قاسم اف خواننده و نوازنده برجسته آذربایجانی است که سال ۲۰۱۷ اجرا کرده است. این اجرا را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

نسیم از ما گذشته است / بیا و درخت بادام را ببین ؛ آنسامبل خاورمیانه‌ای

«همنوازی خاورمیانه‌ای / آنسامبل خاورمیانه‌ای / Middle Eastern» یکی از گروه‌هایی است که با ترکیب متفاوت از سازها متشکل از سازهای چینی، عربی و کلاسیک به اجرای قطعات منحصر به فرد می‌پردازد. «نسیم از ما گذشته است / The Breeze Blew Past» و «بیا و درخت بادام را ببین / Come and See the the Almond Tree» دو قطعه‌ای است که آنسامبل خاورمیانه‌ای اجرا کرده است. این دو قطعه را که در اجرای آنها نوازندگان عود (بربط)، تمبک، ویولن و نی و ساز چینی گوچین استفاده می کنند، در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

سوته دلان ؛ ایرج بسطامی

پرویز مشکاتیان با ایرج بسطامی اجراهای فراوانی با همنوازی گروه عارف داشته است. بسطامی در یکی از این اجراها، یک قطعه سوزناک را با تکیه دو بیتی از باباطاهر اجرا می‌کند و نوای نی این حزن عاشقانه را دو چندان می‌سازد. این اجرا را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

باد ؛ کریزی آکوردئون تریو

«باد / Wind» یکی از قطعات برایان کرین موزیسین جزء است که توسط گروه کریزی آکوردئون تریو کاور شده است. این کاور جذاب را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.