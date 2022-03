در نود و چهارمین دوره جوایز سینمای اسکار، کودا برنده اسکار بهترین فیلم شد، قدرت سگ جایزه بهترین کارگردانی را برای جین کمپیون به ارمغان اما بیشتر جوایز به تل‌ماسه تعلق گرفت؛ هرچند این جوایز اغلب جوایز فنی بودند. اسکار بهترین فیلم بین المللی نیز به «ماشینم را بران» اثر ریوسوکی هاماگوچی محصول ژاپن رسید. مهم‌ترین اتفاق و حاشیه این مراسم، واکنش ویل اسمیت با شوخی با همسرش بود.

به گزارش «تابناک»، جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) 2022 در حالی اهدا شد که این دوره با حواشی فراوانی همراه بود. کاهش شمار تماشاگران این جوایز، باعث شد آکادمی تصمیم بگیرد پخش زنده شماری از جوایز فنی را حذف کند تا مراسم کوتاه‌تر شود؛ موضوعی که با خشم اعضای این صنوف مواجه شد، تا جایی که تام فلایشمن صدابردار مشهور از آکادمی استعفاء داد. این دوره از مراسم اهدای جوایز با اجرای «امی شومر»، «رجینا هال» و «واندا سایکس» که هر سه کمدین زن هستند، اجرا شد و قاعدتاً تمام طول مراسم به شوخی به سینما و اهالی سینما گذشت.

در این دوره فیلم «قدرت سگ» به کارگردانی «جین کمپیون» در دوازده شاخه، فیلم «تل ماسه» ساخته «دنیس ویلنوو» در ده شاخه و «بلفاست» ساخته «کنت برانا» در هفت بخش نامزد اسکار بود و مدعیان اصلی بودند. «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی در بخش بهترین فیلم بین المللی نتوانست کاندیدا شود اما در مقابل، فیلم سینمایی «ماشینم را بران» اثر ریوسوکی هاماگوچی موفق شد در شاخه‌های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و فیلم بین‌المللی نامزد کسب جایزه شود؛ هرچند در نهایت به جز اسکار بهترین فیلم بین المللی، جایزه دیگری نبرد.

تروی کاتسور که برای بازی در فیلم «کودا» نامزد شاخه نقش مکمل مرد است، نخستین بازیگر ناشنوا بود که نامزد اسکار شده بود و از قضا این جایزه را برد. او با زبان اشاره متوجه شد برنده این جایزه شده و روی صحنه با زبان اشاره سخنرانی کرد و یک گوینده، سخنان او را بیان کرد.

کریس راک در بخشی از مراسم اسکار با همسر ویل اسمیت شوخی کرد که به یک باره ویل اسمیت روی صحنه رفت و به صورت او مشت زد. او سپس سر جایش نشست و از همان جا شروع به فحاشی به کریس راک کرد و ظاهراً گفت: «اسم زن را به دهان کثیفت نیاور»؛ اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ جوایز اسکار. ظاهراً همسر ویل اسمیت بیمار است و به همین دلیل مو ندارد و کریس راک نیز با موهای او شوخی کرده بود.

در تصاویری که از پشت صحنه مراسم اسکار در لحظات پخش آگاهی آماده بود، اشک ریختن ویل اسمیت و دلداری دادنش توسط چنگ بازیگر مشخص بود. تنها چند دقیقه زمان نیاز بود تا ویل اسمیت بار دیگر روی صحنه برود و این بار برای دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر! او حین سخنرانی پرشورش بدون اشاره به رفتارش در این مراسم، سخنرانی پرشوری کرد و اشک ریخت.



واکنش شماری از حاضران در لحظه مشت زدن ویل اسمیت

در بخش دیگری از مراسم اسکار، با پخش کلیپی از پدرخوانده به مناسبت پنجاهمین سالگرد این اثر، فرانسیس فورد کاپولا، آل پاچینو و رابرت دنیرو روی صحنه حاضر شدند و حاضران به صورت ایستاده آنها را تشویق کردند. سپس فورد کاپولا سخنرانی کوتاه انجام داد و در نهایت همراهی خود را با مردم اوکراین اعلام کرد.

همچنین در بخشی از مراسم به رویه مرسوم، یک کلیپ یادآوری درگذشتگان پخش شد که این بار با آهنگ شاد و رقص همراه بود!

در نهایت کودا برنده اسکار بهترین فیلم شد و در عین حال دو اسکار بهترین بازیگر مکمل کرد و بهترین فیلمنامه اقتباسی را نیز برد. تل ماسه هفت جایزه اسکار که عمدتاً در بخش فنی بود را برد اما جایزه بهترین کارگردانی به قدرت سگ رسید که تنها جایزه این فیلم بود.

فهرست کامل نامزدها و برندگان جوایز اسکار 2022 بدین ترتیب است:



بهترین فیلم

بلفاست

کودا

به بالا نگاه نکن

ماشینم را بران

تل ماسه

پادشاه ریچارد

پیتزا لیکوریس

کوچه کابوس

قدرت سگ

داستان وست ساید

بهترین کارگردانی

کنت برانا (بلفاست)

ریوسوکی هاماگوچی (ماشینم را بران)

پل توماس اندرسون (پیتزا لیکوریس)

جین کمپیون (قدرت سگ)

استیون اسپیلبرگ (داستان وست ساید)

بهترین بازیگر مرد

خاور باردم (ریکاردو بودن)

بندیکت کامبربچ (قدرت سگ)

اندرو گرافیلد (تیک، تیک ... بوم)

ویل اسمیت (پادشاه ریچارد)

دنزل واشنگتن (تراژدی مکبث)

بهترین بازیگر زن

جسیکا چستین (چشمان تامی فی)

اولیویا کلمن (دختر گمشده)

پنه لوپه کروز (مادران موازی)

نیکل کیدمن (ریکاردو بودن)

کریستین استورات (اسپنسر)

بهترین نقش مکمل مرد

کایرن هایندز (بلفاست)

تروی کاتسور (کودا)

جس پلمنز (قدرت سگ)

جی کی سیمنز (ریکاردو بودن)

کودی اسمیت-مک‌فی (قدرت سگ)

بهترین نقش مکمل زن

جسی باکلی (دختر گمشده)

آریانا دبوس (داستان وست ساید)

جودی دنچ (بلفاست)

کریستین دانست (قدرت سگ)

آنجانو الیس (پادشاه ریچارد)

بهترین فیلمنامه اصلی

بلفاست (کنت برانا)

به بالا نگاه نکن

پادشاه ریچارد

پیتزا لیکوریس

بدترین آدم دنیا

بهترین فیلمنامه اقتباسی

کودا (سیان هدر)

ماشینم را بران

تل ماسه

دختر گمشده

قدرت سگ

بهترین انیمیشن بلند

اِنکانتو

فرار

لوکا

میشل در مقابل ماشین‌ها

رایا و آخرین اژدها

بهترین مستند بلند







عروج

آتیکا

فرار

تابستان سول (...و یا وقتی نمی‌توان انقلاب را از تلویزیون نشان داد)

نوشتن با آتش

بهترین فیلم بین‌الملی (غیر انگلیسی زبان)

ماشینم را بران (ژاپن)

دست خدا (ایتالیا)

فرار (دانمارک)

لونانا: گاویشی در کلاس درس (بوتان)

بدترین آدم دنیا (نروژ)

بهترین فیلمبرداری

گرگ فریزر برای تل ماسه

دن لاستسن برای کوچه کابوس

اری ونگر برای قدرت سگ

برونو دل‌بونل برای تراژدی مکبث

یانوش کامینسکی برای داستان وست ساید

بهترین چهره‌پردازی

رفتن آمریکا

کروئلا

تل ماسه

چشمان تامی فی

خاندان گوچی

بهترین تدوین

به بالا نگاه نکن

تل ماسه (جو واکر)

پادشاه ریچارد

قدرت سگ

تیک تیک... بوم

بهترین طراحی لباس

کروئلا

سیرانو

تل ماسه

کوچه کابوس

داستان وست ساید

بهترین طراحی تولید

تل ماسه

کوچه کابوس

قدرت سگ

تراژدی مکبث

داستان وست ساید

بهترین صدابرداری

بلفاست

تل ماسه

زمانی برای مردن نیست

قدرت سگ

داستان وست ساید

بهترین مستند کوتاه

شنیدنی

مرا به خانه هدایت کن

ملکه بسکتبال

سه آهنگ برای بی‌نظیر

وقتی ما قلدر بودیم

بهترین فیلم کوتاه

لباس زنانه

خداحافظی طولانی

در ذهن من

لطفا دست نگهدارید

بگیر و بدو

بهترین انیمیشن کوتاه

امور هنری

بستیا

باکسبالت

رابین رابین

برف پاک‌کن

بهترین موسیقی متن

به بالا نگاه نکن

تل ماسه (هانس زیمر)

انکانتو

مادران موازی

قدرت سگ

بهترین آهنگ اورجینال

آهنگ Be Alive از فیلم King Richard

آهنگ Dos Oruguitas از انیمیشن Encanto

آهنگ Down to Joy از فیلم Belfast

آهنگ No Time to Die از فیلم No Time to Die

آهنگ Somehow You Do از فیلم Four Good Days

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

تل ماسه

انسان آزاد

زمانی برای مردن نیست

شانگ چی و افسانه ده پادشاه

مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست