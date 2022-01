«اتود شماره 3، اپوس 60 / Etude No. 3 in A, Op. 60» از قطعات ماتیو...

«آداجیو و آلگرو در لا بمل ماژور / Adagio et Allegro en la bémol majeur»...

«اگر فردا هرگز نیاید / If Tomorrow Never Comes» یکی از قطعاتی است که...

«زنده ماندن با یک دعا / Livin' On A Prayer» یکی از قطعات گروه تو سلوز که...

«پرلود برای دست چپ / Prelude for the left hand» یکی از قطعات الکساندر...

«دزدان دریایی کارائیب / Pirates Of The Caribbean» قطعه‌ موسیقی است که...

«سونات برای ویولنسل و پیانو / Sonate violoncelle et piano» یکی از قطعات...

«هیچ‌کس نمی‌داند چه بر من گذشته / Nobody knows the Trouble I've seen»...