به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محققان "دانشکده پزشکی کِک در دانشگاه جنوب کالیفرنیا" در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند کاهش آلودگی هوا می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را نیز کاهش دهد.

براساس مطالعه جدیدی که توسط "محققان دانشکده پزشکی کِک دانشگاه جنوب کالیفرنیا" (Keck School of Medicine of the University of Southern California) انجام شده است، به نظر می‌رسد بهبود کیفیت هوا احتمال ابتلا به زوال عقل را نیز کاهش می‌دهد.

ا

در پزشکی و روان‌پزشکی، اختلال مزمن و گاهی حاد فرایند‌های روانی به علت بیماری بخشی از مغز که با تغییر شخصیت و موقعیت‌ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است را زوال عقل گویند.

تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا می‌تواند افراد را در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دهد و این در حالی است که تاکنون مشخص نبود که بهبود کیفیت هوا چگونه بر سلامت مغز تاثیر می‌گذارد.

دکتر "شین‌هوی وانگ" (Xinhui Wang) نویسنده ارشد این مطالعه گفت: نتایج مطالعه ما مهم است، زیرا این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که نشان می‌دهد کاهش آلودگی هوا در طول زمان ممکن است به سلامت مغز زنان مسن‌تر از طریق کاهش احتمال ابتلای آن‌ها به زوال عقل کمک کند. کاهش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا مغز را سالم‌تر نگه می‌دارد.

ارتباط بین کیفیت هوا و سلامت مغز

پژوهشگران با بررسی برخی داده‌ها، ارتباط بین کاهش آلودگی هوا و ابتلا به زوال عقل را در بین زنان ۷۴ تا ۹۲ ساله تجزیه و تحلیل کردند. زنانی که در ابتدای مطالعه دچار زوال عقل نبودند، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ چندین آزمون عملکرد شناختی را به صورت سالانه گذراندند تا مشخص شود که آیا آن‌ها دچار زوال عقل شده‌اند یا خیر. نتایج آزمون‌ها بدین صورت بود:

در میان زنانی که در مکان‌هایی زندگی می‌کردند که بیشترین کاهش در دو نوع آلاینده هوا ذرات ریز (PM ۲.۵) و آلاینده مرتبط با ترافیک دی‌اکسید نیتروژن (NO ۲) دیده شده بود، خطر زوال عقل نیز به ترتیب ۱۴ و ۲۶ درصد کاهش یافته بود. بهبود کیفیت هوا همچنین با افزایش عملکرد شناختی و حافظه کلی همراه بود که این امر نشان دهنده تاثیر مثبت کیفیت هوا بر چندین ناحیه مغز است.

زوال عقل که به طور نامتناسبی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نه تنها برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها بیماری ویرانگر است، بلکه از نظر روند درمانی نیز از پرهزینه‌ترین بیماری‌های مزمن در ایالات متحده به شمار می‌رود. طبق تحقیقات انجام شده توسط اندیشکده سیاستگذاری جهانی غیرانتفاعی آمریکایی "رَند کورپوریشن" (RAND Corporation)، هزینه اقتصادی درمان زوال عقل در سال ۲۰۱۰ بین ۱۵۹ تا ۲۱۵ میلیارد دلار بوده است و انتظار می‌رود این رقم تا سال ۲۰۴۰ دو برابر شود.

دکتر "دایانا یونان" (Diana Younan) از محققان این مطالعه گفت: تحقیقات ما نشان می‌دهد که تشدید استاندارد‌های کیفیت هوا ممکن است به پیشگیری از بیماری آلزایمر و زوال عقل در زنان مسن کمک کند که این امر به نوبه خود، بار اجتماعی آن را نیز کاهش دهد.

یافته‌های این مطالعه در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" منتشر شده است.