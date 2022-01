انتخاب دامنه مناسب با همیاروردپرس | هوشمندانه انتخاب کن

در حال حاضر بیش از یک‌ میلیون سایت با دامنه ir. وجود دارد. برای دامنه‌های خارجی فعال در ایران مثل com. آمار درستی در دسترس نیست. دامنه‌های ثبت‌شده در کل دنیا بیش از 350 میلیون دامنه است و این آمار روزبه‌روز بیشتر می‌شود و تعداد کسانی که می‌خواهند سایت ایجاد کنند روند صعودی دارد. همان‌طور که در بالا ذکر کردیم نام دامنه یکتا است، اگر قصد دارید یک سایت برای خودتان ایجاد کنید بهتر است هرچه زودتر نام دامنه مناسب با کار خودتان را ثبت کنید تا شخص دیگری آن را ثبت نکند.

نکات مهم در مورد انتخاب دامنه مناسب

سعی کنید نام دامنه‌ای که انتخاب می‌کنید ساده باشد تا به‌راحتی حفظ شود.

بهتر است نام دامنه انتخابی هنگام تایپ کردن ساده باشد و بتوان به‌آسانی آن را تایپ کرد.

ترجیحاً نام انتخابی برای دامنه کوتاه باشد.

نام دامنه بهتر است معنی داشته باشد.

قوانین انتخاب نام دامنه را رعایت کنید. مثلاً برای سایت‌های وردپرسی شما حق استفاده از کلمه wordpress را در دامنه خود ندارید.

سعی کنید نام دامنه انتخابی شما، اسم برند شما باشد.

نام انتخابی شما باید منحصربه‌فرد باشد.

بهتر است برای انتخاب نام دامنه از اعداد و خط فاصله استفاده نکنید.

توصیه می‌کنیم که برای سایت خودتان هم دامنه با پسوند ir. و هم با پسوند com. تهیه کنید.

در نتیجه اولین قدم برای ساخت سایت داشتن یک نام منحصربه فرد در دنیای مجازی است. دامنه حکم آدرس شما در دنیای اینترنت را دارد. نام دامنه (Domain) با موضوع هاستینگ متفاوت است. وقتی کاربری بخواهد شما را در اینترنت پیدا کند آدرس شما را باید در مرورگر خود وارد کند. آدرس شما همان دامنه شماست. درواقع هر آدرسی شامل یک سری اعداد هست. که به آن IP می­گویند. به دلیل سختی استفاده از این سری اعداد IP، آن را با دامنه جایگزین کرده‌اند. دیگر کاربر نیاز ندارد که سری اعداد هر سایت را وارد کند. بلکه نام سایت را به راحتی درج می­کند.

هر یکی از این کلاس‌ها یک رنج IP را شامل می­شود. به همین جهت حفظ کردن اعداد کار سختی است، اما نوشتن و جستجوی نام­­ها باعنوان دامنه کار آسان‌تری خواهد بود.

کارکرد دامنه و چگونگی ساخت آن

زمانی که شما یک دامنه را جستجو می­کنید، مرورگر درخواست شما را به شبکه جهانی سرورها ارسال می­کند. Name server هایی وجود دارند که دامنه­ را به هاست وصل می‌کنند. وب‌سایت‌ها از این name server ها کمک می‌گیرند. بنابراین بجای اینکه کاربر از IPها استفاده کنند، از domain name ها بهرمند شوند. به همین جهت شما نیاز دارید تا از تکنولوژی DNS استفاده کنید.

انتخاب دامنه یکی از مهم‌ترین مراحل در راه اندازی یک کسب و کار است، زیرا به عنوان آدرس وب کسب و کار شما عمل می‌کند. در اینجا نحوه درست کردن آن آمده است:

سعی کنید تایپ این دامنه آسان باشد.

نام آن کوتاه باشد.

از کلمات کلیدی استفاده کنید.

منطقه جغرافیایی خود را هدف قرار دهید.

از اعداد و خط فاصله دوری کنید.

خاطره انگیز باشد

در مورد آن تحقیق کنید.

از پسوند نام دامنه مناسب استفاده کنید.

شرایط برندینگ را در انتخاب دامنه رعایت کنید.

سریع این کار را عملی کنید

نام‌های دامنه به سرعت به فروش می‌رسند. شاید علت این سرعت فروش ارزان بودن آن‌ها باشد. بنابراین نام دامنه مورد علاقه خود را در اسرع وقت ثبت کنید. اگر در یافتن یک نام در دسترس مشکل دارید، ثبت‌کننده‌های دامنه نام‌های جایگزین را در طول جستجوی دامنه شما پیشنهاد می‌کنند تا به شما در یافتن نام دامنه مناسب کمک کنند.

پسوندهای دامنه

تعداد زیادی پسوند وجود دارد. محبوب ترین پسوند که اکثرا می­شناسند، .com است. .io - .info - .tv - .net - .org هم از دیگر پسوندهای موجود می­باشند. اگر سازمان­های دولتی قصد استفاده از دامنه ­ای را داشته باشند از پسوند .gov استفاده می کنند. همچنین هر کشوری دارای پسوند مخصوص به خود است. انگلیس از .uk ، آلمان از .de و هند از .in استفاده می کنند. پسوند ایران نیز .ir است.

به طور کلی دامنه ها به دو دسته GTLD و CCTLD تقسیم می­شوند. دامنه ­های دسته GTLD دارای سه یا بیش از سه حرف هستند. که نسبت به نوع دوم عمومی تر می­باشند. تعداد زیادی از این دسته وجود دارد. نمونه­ هایی از این نوع عبارتند از: .org - .edu - .green - .game و همان طور که گفته شد پسوند .com جزو محبوب­ترین ­هاست. هدف از پسوند .com جدا کردن سایت­ های تجاری بود. که امروزه اکثر افراد از یک دامنه با این پسوند نیز استفاده می­کنند.

نوع دیگر که CCTLD که دارای حرف کمتر از سه هستند. این پسوندها دو حرفی هستند. نسبت به نوع GTLD برای موارد خاص استفاده می­شوند. درواقع مخفف نام کشورهای دنیا هستند. این دامنه‌ها توسط دولت ­هر کشور مدیریت می شوند. که در بالا مثال ­هایی از آن زده شد. مانند پسوند کشور ایران که .ir است. اگر قصد دارید برای سایت خود نامی را انتخاب کنید باید به یک نکته توجه داشته ­باشید. البته که شما برای انتخاب نام سایت خود محدودیت ندارید؛ اما باید بررسی کنید که نام مورد نظر شما توسط شخص دیگری خریداری نشده باشد. چون دامنه یک نام منحصربه­فرد است. اگر کسی نامی را انتخاب کرده باشد، شما دیگر نمی­توانید از آن نام استفاده کنید. اگر نام مورد نظر شما را کسی استفاده نکرده، باید آن را خریداری کنید. تا به اسم شما ثبت گردد. بدین صورت شخص دیگری نمی­تواند از آن استفاده کند.

دامنه و هاست

همان طور که گفته شد، دامنه و هاست دو مساله مختلف هستند. دامنه درواقع نام و آدرس سایت شما است. در کنار آن محلی که سایت شما نگه داری می­شود به عنوان هاست نام گذاری می­شود. هاست شما یک کامپیوتر یا یک فضای فیزیکی است که به یک اندازه مشخصی به وبسایت شما تخصیص داده می­شود. شما برای اینکه وبسایت تان در دنیای مجازی دیده شود نیاز به یک نام منحصربه فرد یا دامنه به عنوان آدرس سایت خود در کنار یک فضای فیزیکی برای نگه داری سایت دارید.

هاست و دامنه دو مساله متفاوت ولی وابسته بهم هستند. شما یا دامنه و هاست خود را از شرکت ارائه دهنده خدمات این‌چنینی تهیه می­کنید. یا از دو شرکت متفاوت آنها را خریداری می­کنید. در حالت دوم، شما نیاز دارید مشخصات DNS شرکت میزبان خود را با تنظیمان نام دامنه خود اصلاح کنید. می‌توانید به پنل کاربری دامنه خودتان رجوع کنید. در بخش مدیریت دامنه به تنظیمات DNS جهت ویرایش دست یابید.

ثبت دامنه

برای ساخت سایت خود، ابتدا احتیاج به ثبت دامنه منحصربه ­فرد خودتان دارید. ابتدا در سایت www.whois.com بررسی کنید که سایت شما ثبت نشده باشد. همچنین برای بررسی اختصاصی سایت‌های ایران از آدرس www.whois.nic.ir استفاده کنید. با این دو سایت می­توانید چک کنید که آدرس شما جایی ثبت نباشد. در نهایت می­توانید از شرکت های ارائه دهنده خدمات هاست و دامنه، اقدام به خرید و ثبت نام سایت خود کنید.

نحوه کار کردن دامنه

هر سایت دارای سه بخش کلی است:

دامنه

زیر دامنه

پسوند

پیشوند دامنه‌ها نماد شبکه جهانی اینترنت بوده که الان وقتی شما آدرسی را از مرورگر کپی می­کنید بجای www تکنولوژی دیگری را می­بینید؛ آن هم http یا https است. نام دامنه هم همان چیزی است که شما پس از بررسی و انتخاب آن، خریداری کردید. پسوند هم یکی از دو نوع GTLD و CCTLD است. که هر کدام قیمت‌های متفاوتی دارند. پسوند .com در اواخر سال 2021 بعد از 10 سال افزایش قیمت پیدا کرد. ولی در کل این پسوندها قیمت­ های ثابتی را دارند.

زمانی که شما دامنه خود را خریداری کردید، می­توانید برای سایت خود ساب دامنه ­های متفاوتی طراحی کنید. به طور مثال وقتی شما در اینستاگرام عضو می­شوید، یک نام یونیک به شما اختصاص داده می­شود. در نتیجه شما روی دامنه اینستاگرام یک ساب دامنه را دریافت می‌کنید.

آدرس منحصربه­ فرد شما به صورت زیر می­شود:

www.instagram.com/yourname

در نگاه اول شما یک دامنه ثبت کرده‌اید. اما این دامنه برای کمپانی متا بوده که پلتفرم اینستاگرام را در اختیار شما قرار داد. حق امتیاز آن با متا بوده و موضوعی که در اختیار شماست، یک بخشی از دامنه اینستاگرام است که به آن ساب دامنه می­گویند.

تعداد دامنه­ های شما محدودیتی ندارد. همین امر باعث شده است تا افرادی زیادی دامنه­ های مختلف را ثبت کنند. تا زمانی که یک شرکت نیاز به آن نام داشت بتوانند آن را بفروش برسانند. درواقع شما می­توانید دامنه را به یک شخص دیگر انتقال دهید. که این امر باعث به وجود آمدن یک شغل در دنیا شده است. این که این شغل جزو دسته مشاغل سیاه هست یا خیر، نمی­دانیم. اما در کل اگر شما دامنه ای را داشته باشید می­توانید امتیاز آن را به شخص دیگری منتقل کنید.

سازمان غیر انتفاعی ICANN سیاست­های ایجاد و پیاده­سازی دامنه ­ها را مدیریت می­کند. شرکت­ هایی که دامنه را به فروش می­رسانند نیاز به اخذ مجوز از این سازمان دارند. البته در ایران برای ثبت دامنه خود نیاز به انجام یک کار اضافه‌ است. آن هم ثبت مشخصات خود در سایت ایرنیک است. بدین صورت شما می­توانید مجوز استفاده از پسوند .ir را اخذ کنید. تنها برای استفاده از پسوند .ir نیاز به این کار است. این پسوند از تمامی پسوندها ارزان تر است. که شما می­توانید بین 1 سال تا 5 سال آن را خریداری کنید. تنها کافیست نام ایرنیک را در گوگل سرچ کنید. تا برای ثبت درخواست خود اقدام کنید.

نتیجه گیری

اگر برای اولین بار است که یک وبلاگ راه اندازی می‌کنید، ممکن است مطالعه در مورد نحوه راه اندازی یک وبلاگ وردپرس برای شما مفید باشد، زیرا شما را در همه چیز گام به گام راهنمایی می‌کند .حتما با تحقیق و سرچ زیاد هم در مورد حوزه کاری و نوع اسم داشته باشید. همین. امیدواریم این مقاله به شما کمک کند تا بفهمید که چگونه یک نام دامنه مناسب برای وبلاگ یا تجارت خود انتخاب کنید.

برگرفته از مجله همیاروردپرس https://www.hamyarwp.com

انتهای رپرتاژ آگهی/