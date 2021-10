تولد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال جاری

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده اند و به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های آتی تغییر کنند.

در این میان، ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند.

با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه سنی مادر در زمان تولد و به تفکیک جنسیت فرزند و استان منتشر شده است؛ تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۱۲۷ پسر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد.

پس از سیستان و بلوچستان، به ترتیب خوزستان با تولد ۴۸ پسر و ۴۴ دختر، خراسان رضوی با تولد ۳۶ پسر و ۲۹ دختر، گلستان با تولد ۲۵ پسر و ۲۱ دختر، کرمان با تولد ۲۳ پسر و ۲۲ دختر و آذربایجان شرقی با تولد ۲۵ پسر و ۱۰ دختر در صدر آمار کودکان متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارند.

در این بین اما خراسان جنوبی با تولد یک پسر، کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایلام با تولد دو دختر استانهایی هستند که کمترین کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در آنجا متولد شده اند.

همچنین در همین بازه زمانی (از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰) تعداد ۳۶ هزار و ۵۶۲ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله متولد شده اند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۹۲۲ کودک پسر و ۱۷ هزار و ۶۴۰ کودک نیز دختر هستند.

در توضیحاتی که همراه با جداول آماری در سایت سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، آمده است که سازمان ثبت احوال کشور با توجه به نیازکاربران برای دسترسی به شمار موالید و توصیه‌نامه ( Revealing the Toll of COVID-۱۹: A Technical Package for Rapid Mortality Surveillance and Epidemic Response, WHO, May۲۰۲۰) سازمان بهداشت جهانی و نیز با توجه به ضرورت بهره‌برداری هر چه فزون‌تر صاحب‌نظران از داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در تلاشی چند ماهه اقدام به ایجاد ساختار جدول‌های شمارش موالید به تفکیک سن مادران برپایه هفته و جایگزینی آن با ساختار قبلی (برپایه فصل) کرده است و این جداول را باید آمارهای اولیه دانست چراکه تهیه «آمارهای رسمی نهایی» با توجه به بند ۲۵۸ اصول و توصیه‌هایی برای نظام آمار حیاتی (سازمان ملل متحد، ۲۰۱۳) به روال گذشته و به صورت سالانه انجام می‌شود.