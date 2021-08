قیمت ثابت ارسال بسته به هر نقطه از کرج و تهران

استارتاپ تی‌ نکست زمانی شروع به کار کرد که هنوز شرکت‌های خدمات لجستیکی، ایده «ارسال در همان روز یا Same Day Delivery» را عملیاتی نکرده بودند. تی نکست که با شعار «همراه لجستیک کسب و کارها» سال 97 در تهران به عنوان اولین استارتاپ و ارائه‌دهنده سرویس «ارسال در همان روز – Same Day Delivery » و «ارسال در روز بعد – Next Day Delivery» شروع به کار کرد، امروز پس از سه سال تجربه در زمینه ارائه خدمات نوین لجستیکی، این تجربه را به کرج آورده است.

از تولید محصول تا رسیدن مرسوله به دست مشتری را اگر یک روند در نظر بگیریم، فرآیند ارسال و رساندن کالا به مصرف‌کننده، یک مرحله پرهزینه و زمان‌بر است. اگر سازمانی بخواهد تمام مراحل لجستیکی را درون سازمانی انجام دهد و پس از دریافت سفارش، ارسال آن هم توسط کارمندان مجموعه خود صورت بگیرد، علاوه بر حقوق و مزایای این نیروها، مدیریت و هماهنگی کلیت روند ارسال، خود نیاز به یک مدیر و صرف انرژی خاص خود خواهد داشت.

در این بین شرکت‌های واسط لجستیکی پاسخ‌گوی این دغدغه کسب‌وکارها هستند. شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با برون سپاری ارسال محصولات خود علاوه بر صرفه‌جویی چشم‌گیر در هزینه و زمان، فرصت تمرکز بیشتری بر امور تخصصی سازمان فراهم می‌کنند. هرچه این برون سپاری به شرکت‌های لجستیکی با تجربه بیشتر و ارسال‌های سریع و ایمن‌تر سپرده شود، افزایش رضایت‌مندی مشتریان کسب و کارها و تعداد آن‌ها را در پی خواهد داشت.

از مزایای دیگر همکاری با شرکت‌های واسط لجستیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم نیاز به سرمایه‌گذاری در فرآیند لجستیک

تعرفه مقرون به‌صرفه

تمرکز بیشتر روی امور تخصصی سازمان

صرفه‌جویی و تجمیع زمان و انرژی

ارتقا کیفیت امور لجستیکی براساس تجربه شرکت‌های واسط

ارائه خدمات ارزش افزوده و تجمیع کل فرآیند زنجیره تأمین

مزایای تی نکست برای کسب و کارهای کرج

تی نکست که سال 99 از مرز ارسال یک میلیون بسته عبور کرد، به عنوان یک شرکت واسط لجستیکی طرف سوم، با تمرکز بر ارسال راحت، سریع و ایمن بسته‌ها در همان روز و روز بعد، خدمات ارزش افزوده دیگری نیز به کسب و کارها ارائه می‌دهد.

جمع‌آوری رایگان

قیمت ثابت ارسال بسته به هر نقطه از تهران و کرج

ارائه پنل سازمانی

امکان پرداخت در محل برای مشتری کسب‌ و کار شما

بیمه بسته‌‌های ارسالی

استفاده از ناوگان یک‌پارچه و آموزش دیده

تسویه حساب منظم و منعطف

رهگیری لحظه‌ای و اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله به گیرنده

خدمات پشتیانی امور مشتریان

اگر قیمت و زمان ارسال بسته برای کسب‌ و کارها دو مولفه استراتژیک است، تی نکست هدف اصلی خود را رفع بهینه این نیازِ فروشگاه‌های اینترنتی و سازمان‌ها تعریف کرده است.

نحوه آغاز همکاری کسب وکارهای کرج و تهران با تی نکست

اگر برای ارسال بسته‌ها در کرج، از کرج به تهران و بالعکس، تصمیم به همکاری با تی نکست گرفته‌اید، با انتخاب یکی از روش‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

تماس تلفنی و دریافت مشاوره رایگان: 02191070470

تکمیل فرم آغاز همکاری در صفحه ثبت ‌نام تی ‌نکست

حضور در هاب مرکزی (تهران) به آدرس خیابان طالقانی – نبش خیابان فریمان – پلاک 552

امروز مدیریت و برون‌ سپاری امورات لجستیکی و ارسال کالا به مشتری، نقش خود را در ارتقای کسب وکارها نمایان کرده و به مزیت رقابتی جذابی برای کسب‌ و کارها بدل شده است.