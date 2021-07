اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

به از آنکه میهن به دشمن دهیم

من یه خاکم که زخمیِ جنگه

ایستاده با اینکه مجروحه

من یه خاکم که خنده صلحه

جنگ نه توو دفاع ولی کوهه

از شمالم، قنوتِ در محراب

تا جنوبم سما مولاناست

دشت تا دشت پشتِ من لشگر

کوه تا کوه پرچمم بالاست

من صدای خروشِ کارونم

ایستاده به وسعت سبلان

مردُمم سر به زیر در تاریخ

مردُمم سربلند در دوران

منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو

منو بشناس که آرامشِ در طوفانم

منو بشناس به لبخند، به زیبایی صلح

منو بشناس، که من ایرانم

پایِ سختی به قدرتِ تختی

شورِ شیرینِ عشق با فرهاد

کشور و قوم و مذهب و آئین

سرزمینِ همیشه ی آزاد

خاکِ آرامشِ خلیجِ فارس

وسطِ مرز های طوفانی

سَر فدایِ وجب وجبِ این خاک

پایان گنبدِ خراسانی

منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو

منو بشناس که آرامشِ در طوفانم

منو بشناس به لبخند، به زیبایی صلح

منو بشناس، که من ایرانم

I come in peace when I’m struggling in pain

I might be calm but I’m the heart of the hurricane

Remember me as I smile, as beautiful as peace

Remember me, cause I’m Iran

