یانیس اشوتس درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر یانیس اشوتس (Janis Esots) متولد سال ۱۹۶۶ که شامگاه جمعه ۲۸ خردادماه چشم از جهان فروبست، پژوهشگر موسسه مطالعات اسلامی در لندن و عضو هیئت علمی مطالعات اسماعیلی بود. او بیش از هشت سال با دائرة‌المعارف اسلامیکا (ترجمه انگلیسی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی) همکاری می‌کرد و از سال ۱۳۹۷ مدیریت تیم ویراستاری اسلامیکا را بر عهده داشت.

اشوتس آثاری از ملاصدرا، سهروردی، میرداماد و صدرالدین قونوی را به روسی ترجمه کرده است. او همچنین سرویراستار سالنامۀ اشراق (Ишрак) (انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) و دانشیار دانشگاه لاتیوا در لتونی بود. از اشوتس مقالات متعددی در حوزه‌های شیعه‌شناسی، مطالعات اسماعیلی، فلسفه، خاصه مکتب اصفهان و فلسفه ملاصدرا و عرفان اسلامی به یادگار مانده است.

کتاب زیر نیز از او در حال چاپ است:

Philosophical School of Iṣfahān and the Gnostic of Shīrāz

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی درگذشت دکتر یانیس اشوتس را به همکاران او در دانشنامه اسلامیکا و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفته است.