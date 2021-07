«پلکانی به بهشت / Stairway to Heaven» قطعه‌‎ای است که مایکل لوکارلی...

«رز / The Rose» قطعه‌ای است که ایتین دلاوو با ساز «زیتر / Zither» اجرا...

«چه کسی میخواهد تا ابد زندگی کند؟ / Who Wants To Live Forever» قطعه‌ای...