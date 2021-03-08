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السعودية | وزارة الطاقة: استهداف الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي تابع لأرامكو في الظهران

وفق تقرير تابناک ،أقرت السعودية، مساء اليوم الأحد، بتعرض "إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي تابع لأرامكو في مدينة الظهران" لهجومين "لم يسفرا عن سقوط إصابات".
کد خبر: ۱۰۳۹۴۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۱ 08 March 2021

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إن "إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، الذي يعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر"، موضحا أنه "لم ينتج عن محاولة الاستهداف... أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وأشار المصدر إلى "محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة"، مبينا أنه "لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وأكدت السعودية على لسان المتحدث أن "هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي".

ودعت المملكة "دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلا عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع شن عملية عسكرية واسعة للقوات اليمنية في العمق السعودي.

واوضح العميد سريع في ‏بيان مساء اليوم الاحد، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية هجومية واسعة بـ14 عشرة طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام ومواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان.

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أمن السعودیة وزارة الطاقة
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السعودية | وزارة الطاقة: استهداف الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي تابع لأرامكو في الظهران

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