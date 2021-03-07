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اليمن | القوات المسلحة تعلن استهداف شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل العملية العسكرية الواسعة للقوات اليمنية في العمق السعودي.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۸۴
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲ 07 March 2021

واوضح العميد سريع في ‏بيان مساء اليوم الاحد، "بعون الله تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة بـ14 عشرة طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".

واضاف، "من بين الطائرات المسيرة والصواريخ في العملية الهجومية الواسعة 10 طائرات مسيرة من نوع صماد3 وصاروخ ذوالفقار".

ولفت الى ان عملية توازن الردع السادسة استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام .

وقال العميد سريع انه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان بـ4 طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k و7 صواريخ من نوع بدر محققة إصابة دقيقة.

واکد ان عملية توازن الردع السادسة تأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل، متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.

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