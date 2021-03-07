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إيران | وزير الدفاع: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا ارتكب الصهاينة اي حماقة

وفق تقرير تابناک، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، سوف نسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا ارتكب الصهاينة اي حماقة.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸ 07 March 2021

إيران | وزير الدفاع: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا ارتكب الصهاينة اي حماقة

وفي كلمة له اليوم الاحد، قال العميد حاتمي، "لحسن الحظ تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم كافة أبعاد القوة للحفاظ على استقرار البلاد، ومن السمات البارزة للقوة الناعمة للجمهورية الإسلامية، والتي لها عناصر مختلفة، محور المقاومة والآخر هو القوة الاقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من ثمارها فصائل المقاومة".

وأضاف وزير الدفاع، "يطلق الكيان الصهيوني أحياناً انطلاقاً من يأسه مزاعم أكبر منه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظناً منه بأنه يهددها، بينما يعلم أنه إذا ارتكب خطأ فادحاً، فسوف نسوي تل أبيب وحيفا بالأرض".

وتابع، "إن ارتكاب الصهاينة اي حماقة ضدنا من شأنهم لكن إذا ارتكبوها فليعلموا أن تصريحات قائد الثورة الاسلامية حول الرد على حماقتهم تحولت إلى خطة بانتظار إشارة من سماحته لتنفيذها.. لذا أنصحهم واحذرهم من ارتكاب الأخطاء حتى في تصريحاتهم".

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أمن إیران العمید حاتمی
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