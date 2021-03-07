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اليمن | انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء إثر قصف جوي تشنه طائرات التحالف السعودي

وفق تقرير تابناک، أفادت مصادر أمنية يمنية سماع دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، إثر قصف جوي من مقاتلات التحالف السعودي.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۱ 07 March 2021
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واستهدف التحالف السعودي معسكر الصيانة العسكرية شمال صنعاء، كما استهدف حي النهضة بـ 5 غارات، ومنطقة عطان بغارتين شمال وجنوب العاصمة.

وأعلن التحالف السعودي، اليوم الأحد، بدء تنفيذ "عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد جماعة الحوثيين"، مضيفاً أن العملية العسكرية "تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة ‎صنعاء وعدد من المحافظات".

بالتزامن، زعمت السعودية اعتراض 10 طائرات من دون طيار أطلقت من اليمن، مشيرة إلى أن قواتها دمرت طائرتي درون حاولتا استهداف مواقع مدنية، على حد قولها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت يوم أمس السبت، أنها استهدفت بسلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية مجدداً بطائرتي صماد.

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أمن حروب الیمن صنعاء التحالف السعودی
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