اليمن | انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء إثر قصف جوي تشنه طائرات التحالف السعودي

واستهدف التحالف السعودي معسكر الصيانة العسكرية شمال صنعاء، كما استهدف حي النهضة بـ 5 غارات، ومنطقة عطان بغارتين شمال وجنوب العاصمة.



وأعلن التحالف السعودي، اليوم الأحد، بدء تنفيذ "عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد جماعة الحوثيين"، مضيفاً أن العملية العسكرية "تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة ‎صنعاء وعدد من المحافظات".



بالتزامن، زعمت السعودية اعتراض 10 طائرات من دون طيار أطلقت من اليمن، مشيرة إلى أن قواتها دمرت طائرتي درون حاولتا استهداف مواقع مدنية، على حد قولها.



وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت يوم أمس السبت، أنها استهدفت بسلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية مجدداً بطائرتي صماد.