فلسطين المحتلة | قاذفات نووية تحلق في سماء فلسطين المحتلة بمرافقة مقاتلات "إف-15" الاسرائيلية

وفق تقرير تابناک، نفذت قاذفتين نوويتين تحليقا متزامنا في سماء فلسطين المحتلة بمرافقة مقاتلات "إف-15" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أعلن المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي.

ونشر أدرعي، مقطع فيديو، اليوم الأحد، على تويتر يظهر قاذفتين من طراز "بي-52" النووية الأمريكية أثناء تحليقها في السماء بمرافقة مقاتلتين طراز "إف-15" الإسرائيلية.





وكتب، "رافقت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو، اليوم الأحد، قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52" حلقتا فوق المجال الجوي لدولة إسرائيل".



وتابع: "يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي الذي يعد أساسا منيعا لأمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط على وجه التحديد".