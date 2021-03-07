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فلسطين المحتلة | قاذفات نووية تحلق في سماء فلسطين المحتلة بمرافقة مقاتلات "إف-15" الاسرائيلية

وفق تقرير تابناک، نفذت قاذفتين نوويتين تحليقا متزامنا في سماء فلسطين المحتلة بمرافقة مقاتلات "إف-15" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أعلن المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۵۳
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳ 07 March 2021

فلسطين المحتلة | قاذفات نووية تحلق في سماء فلسطين المحتلة بمرافقة مقاتلات

ونشر أدرعي، مقطع فيديو، اليوم الأحد، على تويتر يظهر قاذفتين من طراز "بي-52" النووية الأمريكية أثناء تحليقها في السماء بمرافقة مقاتلتين طراز "إف-15" الإسرائيلية.

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وكتب، "رافقت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو، اليوم الأحد، قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52" حلقتا فوق المجال الجوي لدولة إسرائيل".

وتابع: "يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي الذي يعد أساسا منيعا لأمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط على وجه التحديد".

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اسرائیل الإحتلال الإسرائیلی قاذفات نوویة مقاتلات إف -15 سماء فلسطین المحتلة
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