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العراق | البابا فرنسيس يحيي قداسا في ملعب فرانسو حريري في اربيل بمشاركة الآلاف

وفق تقرير تابناک، وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأحد، ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل واقام قداسا هناك بمشاركة الآلاف.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۴۱
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴ 07 March 2021

العراق | البابا فرنسيس يحيي قداسا في ملعب فرانسو حريري في اربيل بمشاركة الآلاف

وحضر القداس نجيرفان بارزاني ومسؤولون كردستانيون وعراقيون آخرون.

ووصل بابا الفاتيكان إلى محافظة أربيل، في اليوم الأخير من زيارته التاريخية للعراق، وسط مراسم احتفال جماهيرية تمهيدًا لإقامة قداسًا كبيرًا في ملعب فرانسوا حريري.

وقام البابا فرانسيس، صباح الأحد، بزيارة مدينة الموصل حيث أطلق حمامات السلام من ساحة كنيسة حوش البيعة، ومن ثم توجه إلى قرقوش في محافظة نينوي، حيث أقام صلاة التبشير الملائكي بكنيسة الطاهرة.

العراق | البابا فرنسيس يحيي قداسا في ملعب فرانسو حريري في اربيل بمشاركة الآلاف

العراق | البابا فرنسيس يحيي قداسا في ملعب فرانسو حريري في اربيل بمشاركة الآلاف

العراق | البابا فرنسيس يحيي قداسا في ملعب فرانسو حريري في اربيل بمشاركة الآلاف

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ثقافة دین البابا فرنسیس ملعب فرانسو حریری
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