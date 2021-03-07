العراق | البابا فرنسيس يحيي قداسا في ملعب فرانسو حريري في اربيل بمشاركة الآلاف

وفق تقرير تابناک، وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأحد، ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل واقام قداسا هناك بمشاركة الآلاف.

وحضر القداس نجيرفان بارزاني ومسؤولون كردستانيون وعراقيون آخرون.



ووصل بابا الفاتيكان إلى محافظة أربيل، في اليوم الأخير من زيارته التاريخية للعراق، وسط مراسم احتفال جماهيرية تمهيدًا لإقامة قداسًا كبيرًا في ملعب فرانسوا حريري.



وقام البابا فرانسيس، صباح الأحد، بزيارة مدينة الموصل حيث أطلق حمامات السلام من ساحة كنيسة حوش البيعة، ومن ثم توجه إلى قرقوش في محافظة نينوي، حيث أقام صلاة التبشير الملائكي بكنيسة الطاهرة.