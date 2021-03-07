العراق | البابا فرنسيس من كنيسة الطاهرة الكبرى: لا للإرهاب واستغلال الدين

وفق تقرير تابناک، ألقى بابا الفاتيكان فرنسيس الاول، كلمة في كنيسة الطاهرة القديمة ببلدة قره قوش التابعة لمدينة الموصل، قال فيها "لا للإرهاب واستغلال الدين".

واستذكر بابا الفاتيكان خلال كلمته ما فعله الدمار في بلدة قره قوش إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة.



وقال إن هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط بين الجميع، مضيفا، "لا للإرهاب واستغلال الدين".



وتلا بابا الفاتيكان صلاة التبشير الملائكي مع المصلين الأقباط بكنيسة الطاهرة في الموصل.



وتأتي زيارة البابا فرنسيس إلى كنيسة الطاهرة القديمة، بعدما زار ساحة "حوش البيعة" بمدينة الموصل للصلاة وألقى كلمة دعا خلالها المسيحيين للعودة إلى مدينة الموصل العراقية، التي هجروا منها نتيجة الحرب والنزاعات المسلحة التي جرت بمدينة الموصل.



وكان في استقبال البابا فرنسيس المئات من أهالي بلدة قره قوش التابعة لمدينة الموصل العراقية.