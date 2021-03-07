العراق | بابا الفاتيكان: أدعو العوائل المسيحية لتعود الى الموصل وتقوم بدورها الحيوي

جاء ذلك في كلمة له بساحة كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل في اليوم الأخير من زيارته إلى العراق.



وأضاف بابا الفاتيكان: "أدعو العوائل المسيحية لتعود الى الموصل وتقوم بدورها الحيوي.. فملامح الحرب واضحة بالموصل ومن المؤسف ان بلاد الحضارات تعرضت لهذه الهجمة الارهابية".



وفي وقت سابق، وصل موكب البابا فرنسيس إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل حيث كان هناك استقبال كبير من قبل العشرات من الأشخاص من مختلف المكونات العراقية.



وفرش المكان بالسجاد الأحمر وسط ركام الموصل القديمة، حيث ما تزال ملامح الخراب والدمار شاخصة في المكان؛ فمنطقة "حوش البيعة" تتوسط عدة كنائس تعرضت لخراب ودمار كبير جراء احتلال داعش للموصل.



ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس منطقة قرقوش بعد زيارة الموصل المعقل القديم لداعش.