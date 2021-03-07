العراق | بابا الفاتيكان يلتقي رئيس إقليم كردستان في مطار أربيل

وجرت مراسم استقبال رسمية في مطار أربيل، وتوجه كل من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة والبابا بعدها إلى الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل وعقدوا لقاء مشتركا.



وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر عقب اللقاء: "يشرفني أن أستقبل البابا فرنسيس في أربيل".



وأضاف أنه "مع بدء الزيارة في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة".



وبعد اللقاء توجه البابا من أربيل إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق وسيؤدي هناك صلاة لضحايا الحرب، كما سيزور مدينة قرقوش المسيحية في نينوى.



وسيعود البابا إلى مدينة أربيل اليوم ويعقد قداسا جماهيريا في ملعب "فرانسو الحريري" إذ من المقرر أن يحضره قرابة 10 آلاف شخص، بحسب برنامج الزيارة.

وكان البابا فرنسيس وصل العراق، الجمعة، في زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام، توجها يوم أمس بلقاء تاريخي غير مسبوق مع المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني في منزله المتواضع بالنجف.



وأحيا بابا الفاتيكان، السبت، قداسا في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة بغداد، هو الأول من نوعه.



كما أقيمت، السبت، صلاة موحدة بين الأديان شارك فيها البابا في مدينة أور التاريخية بمحافظة ذي قار (جنوب).