اليمن | مكتب الهيئة العامة للأوقاف يدشن مسابقة للقرآن الكريم بعنوان "يمن الإيمان في رحاب القرآن"

وخلال التدشين الذي حضره وكيل الهيئة العامة لقطاع تحفيظ القرآن الكريم بهيئة الأوقاف العلامة صالح الخولاني ووكيل محافظة ريمة حافظ الواحدي، أكد الحاضرون على أهمية العودة الى تعليم القرآن الكريم كونه يعتبر المرجعية الأساسية في تعليم الدين الإسلامي الحنيف.



وأكد الخولاني أن الحاجة إلى تعليم القرآن الكريم اليوم تأتي في وقت يتكالب فيه أهل الباطل لمواجهة حملة القرآن الكريم ومشروعه الذي أطلقه الشهيد حسين بدر الدين الحوثي.



المصدر: قناة المسيرة