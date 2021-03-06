تقدیم پیام ولادیمیر پوتین به رهبر انقلاب

سیگار با پوست و موی زنان چه می کند؟

چرا بسته‌های شبانه اپراتورها حذف شد؟

بازدید 345

إيران | الرئيس روحاني يؤكد في اتصال هاتفي مع الكاظمي ضرورة الافراج فورا عن الموارد الايرانية لدى العراق

وفق تقرير تابناک، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن تولي اهتماما جادا واولوية لأمن العراق ووحدته وسلامه واستقراره، منوها بضرورة تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين وترسيخهما في كل المجالات.
کد خبر: ۱۰۳۹۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۹ 06 March 2021

وفي حديثه خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أشار الرئيس روحاني الى الطاقات والفرص العديدة للتعاون بين ايران والعراق باعتبارهما بلدين جارين، وقال، ان الرقي بالعلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع العلاقات السياسية يحظى باهمية كبرى، وان تسهيل اصدار التأشيرات التجارية لرجال الاعمال وشركات الاستثمار بالقطاع الخاص، من شأنه ان يساعد في تنمية هذه العلاقات.

واضاف روحاني، ان وحدة العراق ووحدته وسلامه واستقراره يحظى بالاهتمام الجاد والاولوية من قبل ايران، مصرحا: نحن نعارض اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية للعراق، ونراها تضر بهذا البلد والمنطقة بأسرها.

ولفت الرئيس الايراني الى ان لدى ايران مليارات الدولارات في البنوك العراقية وقد تم تجميدها خلافا للقانون، ورغم الوعود المكررة من قبل المسؤولين العراقيين، الا انها لم يتم الافراج عنها بعد، مؤكدا ضرورة الافراج فورا عن الموارد الايرانية لدى العراق.

واعتبر تواجد القوات الاميركية في دول المنطقة بما فيها العراق بأنه يؤدي الى زعزعة الاستقرار فيها، مضيفا ان الاميركان كان لهم دور مخرب في المنطقة دوما، وان الاسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الاميركية من هذا البلد، من شأنها ان تساعد في إرساء السلام والاستقرار في العراق والمنطقة.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة الرئیس روحانی الکاظمی الموارد الإیرانیة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf سینوفارم روز درختکاری پاپ فرانسیس
آخرین اخبار

حداقل حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ تعیین شد

ورود پول حقیقی به ثامید

سهامداران کزغال بخوانند!

إيران | الرئيس روحاني يؤكد في اتصال هاتفي مع الكاظمي ضرورة الافراج فورا عن الموارد الايرانية لدى العراق

فریادشیران: موفقیت آکادمی استقلال با زحمت اعضای هیات مدیره استقلال رقم خورده است

شرط ستاره‌سینما برای نامزدی درانتخابات ریاست‌جمهوری

جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته هفدهم

البحرين | علماء البحرين: نعزي برحيل رجل في زمن عزَّ فيه الرجال وننعى فضيلة الشيخ أحمد الزين

نکونام: باختم ، توهین و گریه نمی‌کنم

لحظه جالب نجات جان پلیس توسط مجرم!

رکورد خارق‌العاده سجاد شهباززاده؛ ۱۵گل در هفته هفدهم

روغن سوزی خبرگزارى روحانی در ماههای آخر

حمله شدید افشین پیروانی به فدراسیون فوتبال

هیچ جای دنیا عمل وکالت را سرمایه گذاری نمی دانند / احتمال شکایت از صداوسیما / راهکار آخر مراجعه به مراجع قضایی است

صدور مجوز آغاز همزمان فاز دوم و سوم تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا

دلایل حضور گسترده نیروهای امنیتی در سطح تهران چه بود؟
صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق
طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی
روسیه: به زودی آمریکا را خوشحال می کنیم!
نصب سنگ قبر مهرداد میناوند در حضور کریمی
محمود بصیری: حاضرم نقش احمدی‌نژاد را بازی کنم
قیمت جدید مرغ، گوشت و میوه اعلام شد
اخراج گوینده خبر به خاطر آرایش صورت!
علم الهدی: پیشگیری از بارداری فحشای باطنی است
صدا‌های عجیب و ترسناک در ایلام
روحانی برای حداد عادل حکم زد
سراوان؛ ۸ روز پس از واقعه
هواپیماربایی در مسیر اهواز _ مشهد توسط یگان امنیت پرواز خنثی شد / دستگیری هواپیماربا و فرود اضطراری هواپیما در اصفهان
کنایه «سعید حجاریان» به «علم الهدی» / انتقاد «علی جنتی» از اظهارات «رئیس پژوهشکده زن و خانواده» و «علم‌الهدی»
انتشار اولین تصویر از هواپیماربای پرواز اهواز به مشهد

طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی  (۱۸۵ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۱۴۷ نظر)

علم‌الهدی: پیشگیری از فرزندآوری، یکی از موارد فحشاست/امام جمعه اصفهان: پزشک مرد، مرد را و پزشک زن، زن را باید درمان کند تا از فحشا جلوگیری شود  (۱۰۸ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۱۰۴ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۹۸ نظر)

صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق  (۹۳ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۹۱ نظر)

علم الهدی: پیشگیری از بارداری فحشای باطنی است  (۸۷ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۸۱ نظر)

خاتمی هنوز بحث انتخاباتی نکرده و روی گزینه‌ای نظر ندارد/ فعلا اختلاف‌نظری با کارگزاران نداریم/ تلاش اصلاح‌طلبان برای رسیدن به یک گزینه مشترک در انتخابات ۱۴۰۰  (۷۱ نظر)

سلامتی: شاید نامه خاتمی تاثیری در وضعیت اصلاح طلبان بگذارد / قوامی: جهانگیری گفته اگر اصلاح‌طلبان اجماع کنند می‌آیم / زیباکلام: چرا باید در انتخابات دوباره شرکت کنیم؟ / مصباحی مقدم:قالیباف را نفی نمی‌کنیم، رئیسی بیاید،از او حمایت می کنیم  (۶۹ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

هشدار جدی روحانی به اروپایی‌ها؛ آژانس جای سیاسی‌کاری نیست/ یک کلمه هم به برجام اضافه نمی‌کنیم/ به محض برداشتن تحریم‌ها توسط آمریکا، تعهدات را اجرا می‌کنیم  (۶۲ نظر)

اعتراض یک نماینده مجلس: آقای قالیباف، مجلس پادگان نظامی نیست / روحانی: «کولبری» و «سوخت‌بری» در شأن مردم و کشور نیست  (۵۹ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

tabnak.ir/004MJj
tabnak.ir/004MJj