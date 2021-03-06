البحرين | علماء البحرين: نعزي برحيل رجل في زمن عزَّ فيه الرجال وننعى فضيلة الشيخ أحمد الزين

وفيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



نعزِّي علماء الإسلام سنَّة وشيعة ونعزِّي الأمَّة الإسلاميَّة وكلَّ الغيارى والأحرار والمقاومين للإحتلال والظُّلم والفساد في العالم العربي والإسلامي برحيل رمزٍ كبيرٍ وطودٍ شامخ قد كرَّس حياته الشَّريفة داعية إلى وحدة وعزَّة المسلمين وإقامة الحقّ والعدل ومقاومة العدوان والطِّغيان، فكان بحقٍّ ناصر المستضعفين وخصوصًا في أرضنا الإسلامية المحتلة فلسطين.



وحق للمجاهدين والمقاومين أن يقيموا العزاء، وأنْ ينعاه كافة العلماء الأجلَّاء وأن يحزن المسلمون بهذا المصاب الجلل، برحيل رجل في زمن عزَّ فيه الرجال، ننعى فضيلة الشَّيخ أحمد الزين تغمده الله تعالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. ونعزِّي العائلة المكرَّمة لسماحته وكلِّ محبيه ومريديه ونسأل الله تعالى لهم الصَّبر والسِّلوان.



وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ

▪️علماء البحرين

٢٢ رجب ١٤٤٢هـ

٦ مارس ٢٠٢١م