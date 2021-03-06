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البحرين | علماء البحرين: نعزي برحيل رجل في زمن عزَّ فيه الرجال وننعى فضيلة الشيخ أحمد الزين

وفق تقرير تابناک، أصدر علماء البحرين، اليوم السبت، بيان تعزية بوفاة رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان القاضي الشيخ أحمد الزين رحمه الله.
کد خبر: ۱۰۳۹۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲ 06 March 2021

وفيما يلي نص البيان:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

نعزِّي علماء الإسلام سنَّة وشيعة ونعزِّي الأمَّة الإسلاميَّة وكلَّ الغيارى والأحرار والمقاومين للإحتلال والظُّلم والفساد في العالم العربي والإسلامي برحيل رمزٍ كبيرٍ وطودٍ شامخ قد كرَّس حياته الشَّريفة داعية إلى وحدة وعزَّة المسلمين وإقامة الحقّ والعدل ومقاومة العدوان والطِّغيان، فكان بحقٍّ ناصر المستضعفين وخصوصًا في أرضنا الإسلامية المحتلة فلسطين.

وحق للمجاهدين والمقاومين أن يقيموا العزاء، وأنْ ينعاه كافة العلماء الأجلَّاء وأن يحزن المسلمون بهذا المصاب الجلل، برحيل رجل في زمن عزَّ فيه الرجال، ننعى فضيلة الشَّيخ أحمد الزين تغمده الله تعالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. ونعزِّي العائلة المكرَّمة لسماحته وكلِّ محبيه ومريديه ونسأل الله تعالى لهم الصَّبر والسِّلوان.

وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ

▪️علماء البحرين
٢٢ رجب ١٤٤٢هـ
٦ مارس ٢٠٢١م

 

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مجتمع وفیات علماء البحرین الشیخ أحمد الزین
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