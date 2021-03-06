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لبنان | دياب: الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي

وفق تقرير تابناک ،أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار، مبدياً تخوّفه من ألّا يعود ممكنًا احتواء الأخطار.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۲ 06 March 2021

لبنان | دياب: الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي

وقال دياب في كلمة له بعدظهر اليوم السبت، إنه "بعد نحو 7 أشهر على استقالة حكومتنا، لم تتشكّل الحكومة الجديدة، وهو ما وضعنا أمام معضلة وتعقيدات واجتهادات حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال".

واعتبر أن "أي نقاش آخر خارج هذا السياق هو عبث سياسي ومحاولة لتقاذف المسؤوليات، وهو ما قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وتعطيل الهامش الذي نتحرّك فيه لتسيير أمور البلد، حتى أشارك في الضغط لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضرّ بمصلحة اللبنانيين".

ورأى دياب أنه "لم يعد لدى اللبنانيين القدرة على تحمّل المزيد من الضغوط"، مشدداً على "ضرورة ترك أوهام وطموحات السلطة جانبًا، لأن الآتي من الأيام لا يبشّر بالخير".

كما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن لبنان بخطر شديد واللبنانيون يدفعون ثمن الانتظار الثقيل.

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سیاسة سیاسة داخلیة لبنان حسان دیاب
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