نخستین توئیت تاریخ به حراج گذاشته شد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، جک دورسی مدیر ارشد اجرایی توئیتر، نخستین پیامی که در این پلتفرم منتشر شده را برای فروش عرضه کرده است. توئیت «اکنون حساب کاربری توئیترم را تنظیم کردم» (just setting up my twttr) را به عنوان یک امضای دیجیتال یگانه در یک وب سایت فروش توئیت ها عرضه کرده است. وب سایت مذکور Valuables by Cent نام دارد و توکن های غیر قابل تعویض دیجیتال (NFT) عرضه می‌کند.



توکن های غیرقابل تعویض در حقیقت فایل‌های دیجیتالی هستند که به عنوان امضای دیجیتال برای افرادی به کار می‌روند که عکس، ویدئو یا محتوای آنلاین دیگری را در اختیار دارند.



این توئیت در مارس ۲۰۰۶ میلادی در حساب کاربری دورسی منتشر شده و ساعت ۰۱:۲۵ دقیقه بامداد شنبه به وقت گرینوویچ قیمت آن به ۱۰۰ هزار دلار رسید.



قیمت‌های قدیمی این توئیت نشان می‌دهند توکن غیرقابل تعویض مذکور از دسامبر ۲۰۲۰ میلادی برای فروش عرضه شده است اما قیمت توئیت پس از آن بالا رفت که دورسی لینک وب سایت را در پیامی منتشر کرد.



این پیام ۱۵ ساله یکی از مشهورترین توئیت هایی است که تاکنون در پلتفرم منتشر شده است.