لبنان | السيد نصرالله يشكر الإمام الخامنئي على ‏مواساته بالفقيد ‏الشيخ أحمد الزين: نعاهدكم على مواصلة طريقه والعمل لتحقيق اهدافه واماله

وفي رسالة وجهها السيد نصر الله اليوم السبت، للامام الخامنئي أكد فيها " اننا نعاهد سماحتكم على مواصلة طريق هذا الراحل العزيز والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف والآمال ‏التي كان يؤمن بها ويعمل لها دائماً".



‏وختم السيد نصر الله قائلا: مع دعائنا الدائم لسماحتكم بطول العمر والمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن ‏كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم.‏



وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم



سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع إخواني والعلماء الأعزاء وأسرة سماحة العلامة المجاهد الراحل ‏الشيخ أحمد الزين رحمه الله تعالى وجميع تلامذته ورفاقه ومحبيه.

أتوجه إلى سماحتكم بالشكر على ‏مواساتكم وتعازيكم الأبوية بفقد هذا العالم المجاهد والمقاوم والصابر والمخلص والصادق والوحدوي ‏والمحب والوفي والمضحي في طريق المقاومة والجهاد والوحدة الإسلامية. ‏

ونعاهد سماحتكم على مواصلة طريق هذا الراحل العزيز والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف والآمال ‏التي كان يؤمن بها ويعمل لها دائماً. ‏



مع دعائنا الدائم لسماحتكم بطول العمر والمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن ‏كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم.‏



*حسن نصرالله*



السبت في 22 رجب 1442 هـ

الموافق في 6 آذار 2021 م