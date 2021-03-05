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اليمن | جهاز الأمن والمخابرات يكشف تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة في مأرب

كشف جهاز الأمن والمخابرات اليمني في تقرير استخباراتي عن معلومات لأول مرة عن تنظيم القاعدة ونشاط قياداته وعناصره بمحافظة مأرب، وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب.
کد خبر: ۱۰۳۸۸۶۵
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۳ 05 March 2021

اليمن | جهاز الأمن والمخابرات يكشف تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة في مأرب

كما كشف الجهاز في التقرير، عن المآوى والبيوت والمزارع التي يستخدمونها والفنادق التي يرتادونها وكذا مخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة لهم وطرق التهريب التي يتنقلون فيها، وعلاقتهم بالمرتزقة وتواجدهم ضمن جبهات القتال.

وأشار الجهاز إلى أنه يسعى من خلال تقديمه لهذه المعلومات أن يكشف للرأي العام حجم التآمر على الشعب اليمني وكذا حجم الدعم والتسهيلات الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول التحالف السعودي وعلى رأسها أمريكا والتي تزعم محاربتها لما تسميه الإرهاب.

هذا وسيوزع الجهاز تقريره التفصيلي مزودا بخرائط وإحداثيات تتعلق بالمعلومات الواردة فيه على مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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أمن ارهاب جهاز الأمن و المخابرات تنظیم القاعدة
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