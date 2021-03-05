اليمن | السلطة المحلية تستقبل عددًا من أسراها المحررين من أبناء محافظة ريمة

وخلال الاستقبال الذي تقدمه محافظ محافظة ومسؤول انصار الله وعدد من القيادات الرسمية والاشرافية، أكد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالاسرى المحررين ورعايتهم، مشيدين بالتضحيات التي قدمها الاسرى وهم في سجون حزب الإصلاح بمأرب.



وفي السياق ذاته، استقبل أبناء مديرية بلاد الطعام ثلاثة من الاسرى المحررين من أبناء المديرية. وأكدت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ان عملية التحرير جرت عبر وساطة محلية.



وأشار الحاضرون الى مواصلة الجهود حتى تحرير كافة الاسرى من سجون قوى التحالف السعودي.