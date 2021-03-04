اليمن | عودة خدمة التيار الكهربائي بمنطقة الحوبان في تعز

دشّن محافظ تعز، سليم المغلس، ومعه مدير عام مؤسسة الكهرباء إبراهيم المؤيد وعدد من المسؤولين، العمل بإعادة خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في مناطق الحوبان كمرحلة أولى عبر الشبكة الوطنية.

ومن المقرر ان يتم إعادة التغذية لمناطق مفرق الراهدة ومفرق ماوية والمناطق المجاورة بقوة "20 ميغا"، ضمن المرحلة الأولى عبر الشبكة الوطنية.



وكانت الفرق الفنية قد باشرت أعمالها منذ مدة لتأهيل شبكة الضغط العالي والمنخفض والمحولات في المواقع المستهدفة ايذاناً بإعادة الخدمة للمواطنين بعد توقف دام ما يقرب الست سنوات نتيجة العدوان والحصار.



وأشاد مدير عام مؤسسة الكهرباء بحرص ومتابعة مجلس المحافظة بتعز على ايصال خدمة الكهرباء للمواطنين وعودة خدمه التيار الكهربائي تدريجيًا.