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لبنان | وقفة لاهالي ضحايا انفجار المرفأ تطالب باستكمال التحقيق: كل المشاركين في النظام متهمون بقتلنا

نفد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام مدخل المرفأ، في ذكرى مرور 7 أشهر على الانفجار من دون محاسبة.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۲ 04 March 2021

لبنان | وقفة لاهالي ضحايا انفجار المرفأ تطالب باستكمال التحقيق: كل المشاركين في النظام متهمون بقتلنا

نفذ أهالي ​ضحايا​ تفجير مرفأ بيروت وقفة امام البوابة رقم 3 للمرفأ لمطالبة القاضي طارق البيطار ب"استكمال ما بدأه سلفه القاضي فادي صوان وألا يتوانى عن إظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المسؤولين عن الانفجار"، رافعين صور ابنائهم الشهداء.

وتحدث باسم لجنة شهداء ​انفجار مرفأ بيروت​ ابراهيم حطيط فأكد "رفض كل أنواع التسييس لقضيتهم لان دماء الضحايا ليست للمتاجرة السياسية"، داعين إلى "اعتبار 4 آب من كل عام يوما وطنيا وإضاءة الشموع على الشرفات في مثل هذا اليوم".

واعلن حطيط ان "كل الحصانات تحت نعالنا مهما كان نوعها، بما فيها الحصانات الطائفية"، وأضاف "لا تتردد ايها القاضي طارق بيطار ابدأ بملف التحقيق، وابدأ بالرؤوس الكبيرة ولا تكرر هفوات قاضي التحقيق السابق".

هذا واتهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الوزير السابق غازي زعيتر بقتل "فلذات اكبادنا" وقال ردا على دعوة زعيتر للقاء الأهالي "لا يشرفنا ان نلتقي بك وكل المشاركين في هذا النظام متهمون بقتلنا حتى ثبوت برائتهم".

ودعا حطيط في الختام الشعب اللبناني "للوقوف الى جانبنا فقضيتنا قضية وطن واذا انتصرنا اقتلعنا كل الفساد".

لبنان | وقفة لاهالي ضحايا انفجار المرفأ تطالب باستكمال التحقيق: كل المشاركين في النظام متهمون بقتلنا

لبنان | وقفة لاهالي ضحايا انفجار المرفأ تطالب باستكمال التحقيق: كل المشاركين في النظام متهمون بقتلنا

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سیاسة انفجار مرفأ بیروت لبنان
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