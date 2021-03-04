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مصر | رئيس الوزراء: اختبرنا لقاحات كورونا قبل تطعيم المواطنين بها

قال رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، إن مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية، اختبرت لقاحات فيروس كورونا المختلفة، التي اعتمدتها رسميا، قبل انطلاق حملة التطعيم بها.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۲ 04 March 2021

مصر | رئيس الوزراء: اختبرنا لقاحات كورونا قبل تطعيم المواطنين بها

وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش تدشين حملة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد كورونا في المركز الطبي بالقطامية، اليوم الخميس، أن "الدولة تتعامل مع لقاحات كورونا بأسلوب علمي، بدءا من اختبار اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية، وهي هيئة الدواء المصرية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة".

وبين رئيس الحكومة أن "الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية."

كما أكد مدبولي، أن "الدولة تتحرك في هذا الاتجاه بأسلوب علمي، بدءا من اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية وهي هيئة الدواء المصرية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، ثم يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة".

وأشار مدبولي، إلى أن "وزارة الصحة والسكان أطلقت موقعا إلكترونيا لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وسيجري العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة".

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