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العراق | البيان الختامي لعمليات "ثأر الشهداء": اختتام المنجز الأمني بالوصول لمقر داعش الرئيسي

تلا قائد عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي حميد إبراهيم السهلاني البيان الختامي لعمليات "ثأر الشهداء" كاشفا عن اختتام منجزها الأمني بالوصول لمقر داعش الرئيسي.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۴۸
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۶ 04 March 2021
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اختتمت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية “ثأر الشهداء” التي انطلقت يوم امس لتطهير وتأمين مناطق جنوب غرب محافظة كركوك من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقد شاركت في العملية كل من قيادة قاطع كركوك وشرق دجلة، الألوية 22، 9، 88، 16، 52، 15، فوج العمليات الخاص، فوج المهمات الخاص (الكرار)، معاونيات ومديريات الهيئة، بالإضافة إلى قوات من الجيش والشرطة الإتحادية والرد السريع وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية.

وتلا قائد عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي حميد إبراهيم السهلاني البيان الختامي للعمليات، موضحا ان مساحة قاطع الحشد الشعبي في العملية بلغت 2350 كم مربع وقد توزعت على سبعة محاور .

ووفق البيان، فقد اسفرت العملية الأمنية الواسعة عن تحقيق نتائج مهمة ومن ابرزها:
- تفتيش وتطهير 25 قرية
- تدمير 33 مضافة لداعش
- تدمير 11 نفق
- تفجير 21 عبوة ناسفة
- تدمير 3 دراجات نارية
- تدمير 3 زوارق
- العثور على 7 جثث لعناصر داعش الإرهابي قتلوا خلال ضربات جوية خلال الأيام الماضية.

واضاف السهلاني: كما تمكنت قوات الحشد من الوصول قبل اختتام العمليات، ظهر اليوم، إلى المقر الرئيسي لارهابيي داعش في وادي الشاي، حيث تم ضبط أسلحة واعتدة مختلفة داخل هذا المقر.

وختم البيان بالثول: وقدمت قوات الحشد الشعبي المشاركة خلال هذه العملية شهيد واحد وجريحان اصابتهما طفيفة.

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أمن حروب داعش
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