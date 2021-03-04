العراق | القوات الأمنية والحشد الشعبي يشرعان باليوم الثاني من عملية "ثأر الشهداء" جنوب غرب كركوك

شرعت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الخميس، باليوم الثاني من عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا هابيي داعش في مناطق جنوب غرب كركوك في محافظة صلاح الدين.

وواصلت القوات تقدمها بإسناد جوي عراقي، بعملية واسعة ومن محاور متعددة لتأمين المنطقة المشتركة بين جنوب غربي كركوك وصلاح الدين وديالى لتحقيق أهدافها المرسومة وتأمين تلك المناطق من وجود الإرهابين.



وأطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية امس الأربعاء 3 آذار 2021، عملية ثأر الشهداء لملاحقة بقايا داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.



هذا وقدم اللواء 52 بالحشد الشعبي، امس، أول شهيد بعملية ثأر الشهداء التي تنفذ من قبل قوات الحشد والقوات الأمنية جنوب غرب كركوك.