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مصر | مدبولي يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقطامية

شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في منطقة القطامية بالقاهرة. وقال ان مصر تؤمن أكبر قدر من اللقاحات بعد اعتمادها من هيئة الدواء المصرية.
کد خبر: ۱۰۳۸۵۹۹
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷ 04 March 2021

مصر | مدبولي يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقطامية

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة صباح اليوم الخميس، برفقة وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وبحضور ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

وأكد مدبولي حرصه على حضور اليوم الأول لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى مصر، لافتا إلى أنه "كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، واليوم نشهد بدء تطعيم المجموعة الأولى من أهالينا من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس."

واشار رئيس الحكومة إلى أن "الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية."

كما أكد مدبولي، أن "الدولة تتحرك في هذا الاتجاه بأسلوب علمي، بدءا من اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية وهي هيئة الدواء المصرية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، ثم يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح"، مشيرا إلى أنه "سيتم العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة."

وخلال زيارته للمركز الطبي، اطلع رئيس مجلس الوزراء على مراحل حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

مصر | مدبولي يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقطامية

مصر | مدبولي يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقطامية

مصر | مدبولي يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقطامية

 

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صحة کورونا مصر
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