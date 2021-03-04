العراق | اللجنة العليا للصحة تقرر استمرار الحظر الشامل لمواجهة كورونا

وقررت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، "تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر".



وأكدت اللجنة، على "ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء".



وتم توجيه كل الاجهزة الامنية بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لا يلتزم.



كما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.