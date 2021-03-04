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تركيا | خطيبة خاشقجي: المحاكمة التركية يجب أن تأخذ في الاعتبار تقرير الاستخبارات الأمريكي

استأنفت محكمة في اسطنبول اليوم جلسات الاستماع في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول عام 2018، بعد ان كان قد توجه للقنصلية للحصول على أوراق للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره في الخارج. وتواجدت جنكيز في قاعة المحكمة، ودعت للستفادة من دليل جديد (تقرير امريكي) بالقضية.
کد خبر: ۱۰۳۸۵۹۱
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱ 04 March 2021

تركيا | خطيبة خاشقجي: المحاكمة التركية يجب أن تأخذ في الاعتبار تقرير الاستخبارات الأمريكي

طالبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالأخذ في الاعتبار تقرير استخباراتي أمريكي أفاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورط في مقتل الصحفي، وذلك خلال المحاكمة التركية لمن يقال أنهم وراء ارتكاب الواقعة.

وقالت جينكيز خارج المحكمة في اسطنبول في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، إن "الدليل الجديد" من تقرير، تم رفع السرية عنه، من جانب مدير الاستخبارات الأمريكية "يضع مباشرة مسؤولية على ولى العهد".

وجرى استئناف جلسات الاستماع اليوم في اسطنبول، حيث يجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا. وكانت المحاكمة قد بدأت في تموز/ يوليو الماضي.

وقُتل خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول في الثاني من تشرين أول/أكتوبر 2018. وكان خاشقجي قد توجه للقنصلية للحصول على أوراق للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره في الخارج.

وجاء في لائحة الاتهام التركية أنه تم خنق خاشقجي حتى الموت وتقطيع أوصاله.

وكان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه نُشر الاسبوع الماضي، أفاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية، نتج عنها مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في عام 2018.

وأشار التقرير الامريكي إلى أن هذا يدحض مزاعم سعودية بأن عملية القتل كانت عملا مارقا.

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