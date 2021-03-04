العالم | كورونا عالميا: نحو 2 مليون و572 ألف وفاة و115 مليون و769 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 572 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية 115 مليون وما يقارب من 769 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونا واكثر من 469 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، زيادة ملموسة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 440 ألف و965 إصابة جديدة، ووقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,838 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,350 وفاة)، والبرازيل (1,840 وفاة)، والمكسيك (1,035 وفاة)، وروسيا (452 وفاة)، واسبانيا (446 وفاة).



وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل مسجلة (74,376 إصابة)، فيما سجلت أميركا (66،879 إصابة)، يليهما فرنسا (26,788 إصابة)، وإيطاليا (20,884 إصابة)، والهند (17,425 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (531,652 وفاة)، والبرازيل (259,402 وفاة)، والمكسيك (188,044 وفاة)، والهند (157,471 وفاة)، وبريطانيا (123,783 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,456,377إصابة)، والهند (11,156,923 إصابة)، والبرازيل (10,722,221 إصابة)، وروسيا (4,278,750 إصابة)، وبريطانيا (4,194,785 إصابة).