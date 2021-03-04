العراق | الحلبوسي يؤكد ضرورة تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، مع المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي (يونيتاد) كريم خان، تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي لخان، بمناسبة انتخابه مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



وبحث اللقاء بحث أهم السبل الكفيلة بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي، والتي تسمح بمحاكمة أعضاء داعش‬ أمام المحاكم ‫العراقية‬ على جرائمهم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.



وقال الحلبوسي إن "مجلس النواب سيمضي بإقرار التشريعات اللازمة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة".