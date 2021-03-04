آخرین خبر از تعیین مزد ۱۴۰۰

چرا هنگام صحبت با تلفن مضطرب می‌شویم؟

دلار ۱۵ هزار تومانی در ۱۴۰۰

بازدید 367

فلسطين المحتلة | حديث صهيوني - اماراتي عن تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

سلم سفير الامارات في كيان الاحتلال اوراق اعتماده للرئيس الصهيوني رؤوفين رفلين وسط حديث صهيوني اماراتي عن تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.
کد خبر: ۱۰۳۸۵۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۳ 04 March 2021
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

في اطار تطبيق اتفاقية التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني وصل السفير الاماراتي محمود الخاجة الى كيان العدو ليسلم اوراق اعتماده الى رئيس الكيان رؤوفن رفلين ويلتقي وزير الخارجية الصهيوني غابي اشكنازي. وقد اكد الخاجة على عمق العلاقة بين الامارات وكيان العدو مشددا على ان مهمته الاساسية هي تعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين.

وقال محمود الخاجة "تحمل الامارات واسرائيل قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة تحمل قيم التسامح والتعاون الان اكثر من اي وقت مضى ولا شك ان الاتفاق الابراهيمي التاريخي الذي تم التوقيع عليه في البيض الابيض يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين.".

وقال ايتان نئا المسؤول عن سفارة كيان الاحتلال في الامارات "هناك مجموعة واسعة من المواضيع التي على كلينا متابعتها والطلب الاول للسفير الاماراتي كانت زيارة متحف المحرقة اليهودية. السفارة الاسرائيلية عمليا موجودة في الامارات وافترض انها ستفتتح رسميا بعد اسابيع، نحن لا نتجاهل الجغرافيا هنا فنحن ننظر من النافذة فنرى الخليج العربي والعلاقات المتوترة مع ايران حاضرة في الخلفية."

معلقون صهاينة اكدوا ان تل ابيب تنظر باهمية كبيرة الى وصول السفير الاماراتي وان هذه الخطوة تؤكد ثبات اتفاقيات التطبيع رغم التغير الحاصل في البيت الابيض.

وقال روعي كايس محلل صهيوني للشؤون العربية "وصول اول سفير من دولة خليجية هو من دون شك يوم تاريخي ومؤثر والسفير كان رئيس طاقم وزير الخرجية الاماراتي عبد الله بن زايد".

وقال حازي سيمنتوف محلل صهيوني للشؤون العربية "يوجد لهذا السفير وزن ثقيل جدا في الامارات لذا فإن الاماراتيين يعطون هذه المهمة اهمية كبيرة في العلاقة مع اسرائيل."

وفي سياق التبيطع مع كيان الاحتلال وقعت البحرين على اتفاقية تبادل بريدي مع تل ابيب، فيما دعت صحيفة اسرائيل اليوم الى بناء تحالف اعلامي يجمع الكيان الصهيوني مع دول التطبيع العربية لمواجهة ما وصفته بالحملة الاعلامية التي تطال الجانبين في الصحافة الغربية.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
تبادل قناة المنار الأمارات الکیان الصهیونی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
آخرین اخبار

موضع تکراری بلینکن برای انداختن توپ در زمین ایران

تهدید امنیتی موجب تعطیلی جلسه کنگره آمریکا شد

۲ کشته و ۲ زخمی درپی وقوع دو فقره نزاع در ایلام

تعامل اقتصادی با جهان مصلحت است یا نیست؟ /آقای رئیس‌جمهور چه چیزی در شأن ملت ایران است؟ /قانون اساسی اجازه اعتراض مدنی را داده است

رئیس‌جمهور چین: آمریکا بزرگترین تهدید علیه ما است

خطیب زاده: هیچ تغییری در سیاست آمریکا رخ نداده است

پنتاگون: فشار حداکثری ترامپ، فقط ایران را جسورتر کرد

حماس: لاهه دربرابر فشار‌ صهیونیست‌ها مقاومت‌کند

محکومیت آمریکا در پی دعوای استرداد اموال رسانه ملی

استاندار اسبق خوزستان بازداشت شد

جهانگیری: درزمان لازم درباره نوسانات ارز صحبت می‌کنم

درخواست سازمان ملل از عربستان برای آزادی سه شیعه

تاکید وزیرخارجه قطر بر راه‌حل سیاسی بحران سوریه

واکنش تل‌آویو به تحقیقات لاهه درباره جرایم این رژیم

وزیر انرژی اسرائیل: برجام باید به شکل ریشه‌ای تغییر کند

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد
لحظه شلیک موشک «ذوالفقار» به خاک عربستان
صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق
طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی
انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر
عشق به همسر یا فرزند کدام قوی‌تر است؟
مقام مسئول: قیمت دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود/ رکود عمیق بازار خودرو‌های خارجی/ رئیس اتحادیه: فروش قسطی گوشت نداریم/ زجرکشی در بورس تهران؟ / مسکن با دلار ۲۸ هزار تومانی معامله می‌شود؛ اما بورس...!
ظریف: شرایط کنونی به هم می‌ریزد
ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ
با ۵۰۰ میلیون تومان می توان در تهران خانه خرید؟
چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟
بخاطر خرج زن و بچه‌ام نقش‌های معمولی را بازی کردم!
نصب سنگ قبر مهرداد میناوند در حضور کریمی
رقابت نفسگیر ایوانکا ترامپ و مایک پنس برای آخر نشدن
محمود بصیری: حاضرم نقش احمدی‌نژاد را بازی کنم

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۱۰۴ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۱۰۳ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۹۲ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۸۴ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۷۳ نظر)

صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق  (۶۸ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۶ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۶۱ نظر)

اعتراض یک نماینده مجلس: آقای قالیباف، مجلس پادگان نظامی نیست / روحانی: «کولبری» و «سوخت‌بری» در شأن مردم و کشور نیست  (۵۹ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۵۵ نظر)

طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی  (۵۵ نظر)

کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004MAC
tabnak.ir/004MAC