فلسطين المحتلة | حديث صهيوني - اماراتي عن تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

سلم سفير الامارات في كيان الاحتلال اوراق اعتماده للرئيس الصهيوني رؤوفين رفلين وسط حديث صهيوني اماراتي عن تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

في اطار تطبيق اتفاقية التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني وصل السفير الاماراتي محمود الخاجة الى كيان العدو ليسلم اوراق اعتماده الى رئيس الكيان رؤوفن رفلين ويلتقي وزير الخارجية الصهيوني غابي اشكنازي. وقد اكد الخاجة على عمق العلاقة بين الامارات وكيان العدو مشددا على ان مهمته الاساسية هي تعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين.

وقال محمود الخاجة "تحمل الامارات واسرائيل قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة تحمل قيم التسامح والتعاون الان اكثر من اي وقت مضى ولا شك ان الاتفاق الابراهيمي التاريخي الذي تم التوقيع عليه في البيض الابيض يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين.".

وقال ايتان نئا المسؤول عن سفارة كيان الاحتلال في الامارات "هناك مجموعة واسعة من المواضيع التي على كلينا متابعتها والطلب الاول للسفير الاماراتي كانت زيارة متحف المحرقة اليهودية. السفارة الاسرائيلية عمليا موجودة في الامارات وافترض انها ستفتتح رسميا بعد اسابيع، نحن لا نتجاهل الجغرافيا هنا فنحن ننظر من النافذة فنرى الخليج العربي والعلاقات المتوترة مع ايران حاضرة في الخلفية."

معلقون صهاينة اكدوا ان تل ابيب تنظر باهمية كبيرة الى وصول السفير الاماراتي وان هذه الخطوة تؤكد ثبات اتفاقيات التطبيع رغم التغير الحاصل في البيت الابيض.

وقال روعي كايس محلل صهيوني للشؤون العربية "وصول اول سفير من دولة خليجية هو من دون شك يوم تاريخي ومؤثر والسفير كان رئيس طاقم وزير الخرجية الاماراتي عبد الله بن زايد".

وقال حازي سيمنتوف محلل صهيوني للشؤون العربية "يوجد لهذا السفير وزن ثقيل جدا في الامارات لذا فإن الاماراتيين يعطون هذه المهمة اهمية كبيرة في العلاقة مع اسرائيل."

وفي سياق التبيطع مع كيان الاحتلال وقعت البحرين على اتفاقية تبادل بريدي مع تل ابيب، فيما دعت صحيفة اسرائيل اليوم الى بناء تحالف اعلامي يجمع الكيان الصهيوني مع دول التطبيع العربية لمواجهة ما وصفته بالحملة الاعلامية التي تطال الجانبين في الصحافة الغربية.