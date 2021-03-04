العراق | رئيس البرلمان والسفير الامريكي يبحثان تعزيز التعاون وزيارة بابا الفاتيكان

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، استمرار تعزيز التعاون الاستراتيجي، وزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي، السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، وناقشا العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان" جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار".

وتطرق الحلبوسي والسفير خلال اللقاء إلى زيارة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد وأهميتها بهذه الظروف، والتي تعد بمثابة رسالة سلام للعراق والمنطقة.

وعبَّر السفير الأميركي، عن "موقف بلاده وترحيبهم بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات، مشيرا إلى أن هذا القانون يُنصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي"، مؤكدا "مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب".