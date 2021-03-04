آخرین خبر از تعیین مزد ۱۴۰۰

چرا هنگام صحبت با تلفن مضطرب می‌شویم؟

دلار ۱۵ هزار تومانی در ۱۴۰۰

بازدید 363

العراق | رئيس البرلمان والسفير الامريكي يبحثان تعزيز التعاون وزيارة بابا الفاتيكان

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، استمرار تعزيز التعاون الاستراتيجي، وزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.
کد خبر: ۱۰۳۸۵۰۳
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۵ 04 March 2021

 

 

 

 

العراق | رئيس البرلمان والسفير الامريكي يبحثان تعزيز التعاون وزيارة بابا الفاتيكان

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي، السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، وناقشا العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان" جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار".

وتطرق الحلبوسي والسفير خلال اللقاء إلى زيارة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد وأهميتها بهذه الظروف، والتي تعد بمثابة رسالة سلام للعراق والمنطقة.

وعبَّر السفير الأميركي، عن "موقف بلاده وترحيبهم بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات، مشيرا إلى أن هذا القانون يُنصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي"، مؤكدا "مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة البابا فرنسیس محمد الحبوسی السفیر الأمریکی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
آخرین اخبار

العراق | بطريرك الكنيسة الكلدانية يصف زيارة بابا الفاتيكان بالتاريخية

الولايات المتحدة | مشروع قانون في مجلس النواب ضد بن سلمان

فلسطين المحتلة | حديث صهيوني - اماراتي عن تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

فلسطين المحتلة | مساع صهيونية لتحالف أمني مع دول الخليج ضد ايران

سومین محموله واکسن کرونا تحویل سفارت ایران شد

بستری یک هزار و ۵۰۰بیمار کرونایی در خوزستان

درگذشت اسلامی ندوشن تکذیب شد

ممنوعیت سفرهای نوروزی به هرمزگان تصویب شد

سخنگوی انصار الله دیدار با مقامات آمریکایی را تکذیب کرد

موضع تکراری بلینکن برای انداختن توپ در زمین ایران

تهدید امنیتی موجب تعطیلی جلسه کنگره آمریکا شد

۲ کشته و ۲ زخمی درپی وقوع دو فقره نزاع در ایلام

تعامل اقتصادی با جهان مصلحت است یا نیست؟ / آقای رئیس‌جمهور چه چیزی در شأن ملت ایران است؟ /قانون اساسی اجازه اعتراض مدنی را داده است

رئیس‌جمهور چین: آمریکا بزرگترین تهدید علیه ما است

خطیب زاده: هیچ تغییری در سیاست آمریکا رخ نداده است

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد
لحظه شلیک موشک «ذوالفقار» به خاک عربستان
صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق
طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی
انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر
عشق به همسر یا فرزند کدام قوی‌تر است؟
مقام مسئول: قیمت دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود/ رکود عمیق بازار خودرو‌های خارجی/ رئیس اتحادیه: فروش قسطی گوشت نداریم/ زجرکشی در بورس تهران؟ / مسکن با دلار ۲۸ هزار تومانی معامله می‌شود؛ اما بورس...!
ظریف: شرایط کنونی به هم می‌ریزد
ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ
با ۵۰۰ میلیون تومان می توان در تهران خانه خرید؟
چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟
بخاطر خرج زن و بچه‌ام نقش‌های معمولی را بازی کردم!
نصب سنگ قبر مهرداد میناوند در حضور کریمی
رقابت نفسگیر ایوانکا ترامپ و مایک پنس برای آخر نشدن
محمود بصیری: حاضرم نقش احمدی‌نژاد را بازی کنم

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۱۰۴ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۱۰۳ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۹۲ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۸۴ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۷۳ نظر)

صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق  (۶۸ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۶ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۶۱ نظر)

اعتراض یک نماینده مجلس: آقای قالیباف، مجلس پادگان نظامی نیست / روحانی: «کولبری» و «سوخت‌بری» در شأن مردم و کشور نیست  (۵۹ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۵۵ نظر)

طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی  (۵۵ نظر)

کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004MA3
tabnak.ir/004MA3