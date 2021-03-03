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إيران | الصحة تعلن تسجيل 86 حالة وفاة و8525 اصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطات الصحية الايرانية تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى مليون و656699، عقب تسجيل 8525 حالة جديدة خلال 24 ساعة.
کد خبر: ۱۰۳۸۴۷۳
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۴ 03 March 2021

إيران | الصحة تعلن تسجيل 86 حالة وفاة و8525 اصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 8525 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فيما بلغ عدد المتعافين 1413717 شخصاً منذ تفشي الوباء.

وأعربت سيما سادات لاري، في تصريحها اليومي، اليوم الاربعاء، عن أسفها لتسجيل 86 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مختلف محافظات البلاد.

وأضافت: إن إجمالي حالات الوفاة جراء الاصابة بهذا الفيروس بلغت 60353 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.

ولفتت الى ان اجمالي عدد المصابين بوباء كورونا بلغ 1656699 شخصا منذ تفشي الوباء في البلاد فيما تم ارقاد 764 مصابا جديدا في المستشفيات في غضون الساعات الاربع والعشرين الماضية.

ونوهت الى ان 3747 مصابا بداء كورونا يرقدون في اقسام العناية الفائقة في المستشفيات.

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صحة کورونا إیران
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