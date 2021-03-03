فلسطين المحتلة | نتنياهو ينتقد قرار المحكمة الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بفلسطين

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على قرار مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الإحتلال الإسرائيلى في فلسطين.

وأنتقد نتنياهو في تصريح، القرار الصادر عن المدعية العامة في المحكمة الدولية بشدة، واصفا إياه بأنه "مثال لمعاداة السامية والنفاق"، مضيفا: "تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل".

وشدد نتنياهو على أن "المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي"،

مضيفا: "بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية". حسب زعمه.

وتعهد نتنياهو بأن حكومته "ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تأكيد المدعية العامة في المحكمة الدولية قرارها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة منذ 13 يونيو 2014.