مصر | وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: التدخلات الخارجية تشكل تهديدا أمام الدول العربية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين، إن التحديات الماثلة أمام دول العالم فى الفترة الحالية هو الانتشار المريع لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف شاهين في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء، أن جائحة كورونا تستوجب تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة متطلبات مكافحته الملحة وآثاره التي تمتد إلى المستقبل.

ولفت إلى أن "الإمارات تثمن نتائج الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول، وتعيد تأكيدها على قيام دولة فلسطينية، ودعمها لكافة الجهود الرامية للسلام التى تشكل عقبة أمام حل الدولتين".

وتابع أن التدخلات الخارجية لا زالت تشكل تهديدا أمام الدول العربية يتوجب مواجهته ومنها التدخلات التركية الإيرانية في شؤون المنطقة وهو الأمر الذى يهدد استقرار وأمن الدول العربية.