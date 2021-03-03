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العراق | أضرار في الجناح الأمريكي فضلا عن مقتل عسكريين وجرح 6 إثر الهجوم الصاروخي على عين الأسد

كشف مصدر أمني عراقي لتابناک مقتل عسكرييين أمريكيين اثنين وإصابة ستة آخرين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه لا يوجد أي إصابة بين العراقيين
کد خبر: ۱۰۳۸۴۵۲
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲ 03 March 2021
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المصدر الخاص أكد لتابناک أن ثمانية من عشرة صواريخ استهدفت القاعدة أصابت القسم الأمريكي منها، فيما أصاب الصاروخان الآخران قسم التحالف الدولي دون وقوع خسائر بشرية واقتصار الاضرار على الماديات.

هذا وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إن "متعاقدا مدنيا توفي جراء أزمة قلبية إثر الهجوم الصاروخي" دون الحديث عن جنسية المتعاقد.

بدورها أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط 10 صواريخ نوع غراد على الجناح الامريكي لقاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم، مع ورود أنباء عن سقوط إصابات.

من جهته، قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن على تويتر "تعرض عين الأسد لـ10 صواريخ والقوات العراقية تقود التحقيقات".

وتقع قاعدة عين الأسد بمدينة البغدادي على بعد 110 كم غربي بغداد، وهي أبرز القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق.

وياتي قصف القاعدة اليوم بعد أيام من العدوان الأمريكي على مواقع المقاومة العراقية في منطقة الحدود السورية مع العراق، وقالت مصادر مطلعة إن العدوان الاميركي استهدف مبنى غير مأهول في البوكمال وادى لاستشهاد شخص واحد ووقوع اربع اصابات.

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أمن انفجار العراق عین الأسد
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