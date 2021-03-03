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العراق | استهداف الجناح الأمريكي من قاعدة عين الأسد بـ10 صواريخ وأنباء عن إصابات

أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط 10 صواريخ نوع غراد على الجناح الامريكي لقاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم، مع ورود أنباء عن سقوط إصابات.
کد خبر: ۱۰۳۸۴۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲ 03 March 2021

العراق | استهداف الجناح الأمريكي من قاعدة عين الأسد بـ10 صواريخ وأنباء عن إصابات

ولفتت الخلية إلى أنه "لا خسائر تذكر من جراء الهجوم والقوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ". وحلّقت طائرات أميركية وإسبانية تابعة للتحالف في سماء هيت والبغدادي إثر قصف عين الأسد.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن إطلاق الصواريخ تم من سيارة "بيك أب" في منطقة البيادر الزراعية المحاذية للقاعدة. كما أوضحت أن معظم الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد أصابت الجانب الأميركي منها.

ووردت أنباء عن مقتل متعاقد أميركي بعد القصف الصاروخي على القاعدة.

من جهته، قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن على تويتر "تعرض عين الأسد لـ10 صواريخ والقوات العراقية تقود التحقيقات".

وتقع قاعدة "عين الأسد" بمدينة البغدادي على بعد 110 كم غربي بغداد، وهي أبرز القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق.

وقد كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي تفاصيل جديدة حول تعرّض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها الولايات المتحدة في العراق لقصف إيراني، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وخلال حديث ضمن برنامج ستون دقيقة على قناة "سي بي أس" الأميركية قال ماكينزي وهو أرفع مسؤول عسكري أميركي في الشرق الأوسط إن إيران "أطلقت 16 صاروخاً دقيقاً إلى حد كبير" على قاعدة عين الأسد، واصفاً القصف بأنه "هجوم لم يره من قبل".

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أمن انفجار العراق قاعدة عین الأسد
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