العراق|الاعلام الامني يؤكد سقوط صواريخ على قاعدة عين الاسد دون خسائر والتحالف الدولي يكشف تفاصيل الاستهداف

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، سقوط صواريخ نوع "غراد" على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار صباح اليوم الاربعاء، حيث عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق هذه الصواريخ.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، ان "10 صواريخ نوع غراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم، دون خسائر تذكر".

وأضاف البيان ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

بدوره، كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل عن استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار اليوم.

وقال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو،في تغريدة عبر تويتر، إن "10 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة الأسد الجوية التي تستضيف قوات التحالف، في 3 مارس 2021 في حوالي الساعة 7:20 صباحًا (بتوقيت العراق)".

وأضاف، أن "القوات العراقية تقود التحقيق، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".