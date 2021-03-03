دلار ۱۵ هزار تومانی در ۱۴۰۰

علت کمبود انسولین قلمی در کشور

برای جذب کلسیم کدام ویتامین ضروری است؟

بازدید 397

العراق|الاعلام الامني يؤكد سقوط صواريخ على قاعدة عين الاسد دون خسائر والتحالف الدولي يكشف تفاصيل الاستهداف

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، سقوط صواريخ نوع "غراد" على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار صباح اليوم الاربعاء، حيث عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق هذه الصواريخ.
کد خبر: ۱۰۳۸۳۷۷
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴ 03 March 2021

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، ان "10 صواريخ نوع غراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم، دون خسائر تذكر".

وأضاف البيان ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

بدوره، كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل عن استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار اليوم.

وقال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو،في تغريدة عبر تويتر، إن "10 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة الأسد الجوية التي تستضيف قوات التحالف، في 3 مارس 2021 في حوالي الساعة 7:20 صباحًا (بتوقيت العراق)".

وأضاف، أن "القوات العراقية تقود التحقيق، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
أمن العراق قاعدة عین الأسد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن
«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد
لحظه شلیک موشک «ذوالفقار» به خاک عربستان
انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر
تصویر بن‌سلمان پس از انتشار گزارش قتل خاشقچی
عشق به همسر یا فرزند کدام قوی‌تر است؟
ظریف: شرایط کنونی به هم می‌ریزد
با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟
ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ
با ۵۰۰ میلیون تومان می توان در تهران خانه خرید؟
جایگزین قالیباف کیست؟
چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟
مقام مسئول: قیمت دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود/ رکود عمیق بازار خودرو‌های خارجی/ رئیس اتحادیه: فروش قسطی گوشت نداریم/ زجرکشی در بورس تهران؟ / مسکن با دلار ۲۸ هزار تومانی معامله می‌شود؛ اما بورس...!
تصاویری از برخورد موشک‌های‌ سپاه به پایگاه عین‌الاسد
بخاطر خرج زن و بچه‌ام نقش‌های معمولی را بازی کردم!

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۹۹ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۹۴ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۷۷ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۷۲ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۷۱ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۶ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۶۱ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۵۵ نظر)

کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004M81
tabnak.ir/004M81