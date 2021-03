خطر بزرگ؛ بحرین درپی گرفتن حق میزبانی تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی

طبق اصول جوانمردانه نیز ایران باید برای میزبانی گروه C در اولویت باشد اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با رییس بحرینی سناریوی دیگری را در ذهن می پروراند. آن‌ها حتی می‌توانند با میزبانی از سه دیدار دیگر ایران مقابل سه تیم دیگر، شرایط روانی را به ضرر تیم ملی ایران و به سود رقبایش فراهم کنند

همانطور که قبلا هشدار داده بودیم، درگیری های فدراسیون ایران با موضوع انتخابات پرحاشیه اش طی ماههای اخیر می تواند ضربه بزرگی به تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی آتی وارد سازد.

به گزارش تابناک ورزشی، برگزاری دیدار‌های باقیمانده انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ چین با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا باز هم به تعویق افتاد و قرار است این مسابقات به صورت متمرکز برگزار شود. AFC از تمام کشور‌های شرکت‌کننده درخواست کرده در صورت تمایل برای میزبانی متمرکز دیدار‌های گروه خود، اعلام آمادگی کنند.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه C انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در منطقه آسیا با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ‌کنگ و کامبوج هم‌گروه است که دیدار‌های دور رفت خود را با دو پیروزی و دو شکست به پایان رسانده. چهار دیداری که سه دیدار آن خارج از خانه بود و ایران در دور رفت فقط از کامبوج میزبانی کرد. با توجه به استراحت ایران در هفته اول دور رفت و دور برگشت دیدار‌های گروه C طبق قرعه، چهار تیم دیگر فقط سه بازی دیگر خواهند داشت و فقط تیم ملی ایران چهار دیدار را برگزار خواهد کرد که طبق برنامه باید در سه دیدار مقابل هنگ‌کنگ، بحرین و عراق میزبان باشد. با این حال طبق اصول جوانمردانه نیز ایران باید برای میزبانی گروه C در اولویت باشد و کنفدراسیون فوتبال آسیا شانس بیشتری برای ایران قائل شود.

از میان تیم‌های ملی حاضر در گروه C فدراسیون فوتبال ایران و بحرین برای میزبانی متمرکز بازی‌ها درخواست خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرده‌اند. این در حالی است که بحرین در دور برگشت، فقط دو میزبانی دارد که آن هم مقابل کامبوج و هنگ‌کنگ است و دیدار مهم آن‌ها مقابل ایران باید خارج از خانه برگزار شود. از آنجایی که بحرین رقابت نزدیکی هم با ایران برای صعود به مرحله بعدی دارد، می‌خواهد با گرفتن میزبانی از ایران شانس خود را بالاتر ببرد. آن‌ها حتی می‌توانند با میزبانی از سه دیدار دیگر ایران مقابل سه تیم دیگر، شرایط روانی را به ضرر تیم ملی ایران و به سود رقبایش فراهم کنند تا حذف ایران و صعود خودشان را رقم بزنند. مسئله‌ای که به هوشیاری فدراسیون فوتبال و درایت مسئولان این فدراسیون بستگی دارد.

فدراسیون فوتبال بحرین حتی پیش از این درخواستی را به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده بود که تمام هزینه‌های میزبانی تیم ملی ایران را پرداخت می‌کند تا دیدار‌های گروه C به صورت متمرکز در بحرین برگزار شود. مسئله‌ای که با اعلام مخالفت صریح ایران همراه بود، آن هم در شرایطی که هر کشوری که میزبان می‌شود بایستی تمام شرایط میزبانی را فراهم و هزینه‌ها را به صورت کامل پرداخت کند. تنها هزینه بلیت رفت و برگشت داوران از سوی فیفا پرداخت می‌شود و همچنین کشور میزبان موظف است سیگنال پخش تلویزیونی بازی‌ها را به صورت رایگان در اختیار چهار تیم دیگر گروه قرار دهد.

در شرایط فعلی که زمان زیادی هم تا اعلام میزبان‌های متمرکز گروه‌های مختلف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ چین باقی نیست، تسنیم نوشته است که در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و همچنین عراق که صدرنشین گروه C است، شنیده شده که بحرین میزبان دیدار‌های متمرکز این گروه خواهد شد. این شایعه به صورت جدی شنیده می‌شود و در همین حال فدراسیون فوتبال ایران هنوز در شوک انتخاباتی است، آنهم در حالی که تا روز دوشنبه هشتم مارس (۱۸ اسفند) باید کشور‌های خواهان میزبانی مدارک خود را به AFC ارسال کنند.

با توجه به تعطیلی روز جمعه در ایران و شنبه و یکشنبه در مالزی و همچنین اختلاف چهار ساعت و نیمه تهران با کوالالامپور، فدراسیون فوتبال ایران به صورت ایده‌آل تا ظهر فردا (پنجشنبه) زمان دارد که مدارک خود را به صورت کامل به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کند و تضمین‌های لازم را برای میزبانی بدهد که مهمترین آن‌ها پروتکل‌های بهداشتی و ایجاد حباب ایمنی است. به این علت که در صورت نقص مدرک و یا مشکلی دیگر در این زمینه که ممکن است با ایراد از سوی AFC روبه‌رو شود، اصلاحات لازم تا روز دوشنبه هفته پیش رو صورت بگیرد.

فرصت برای تیم ملی در حال از دست رفتن است و باید به صورت جدی به فدراسیون فوتبال هشدار داد که اقدامی انجام دهند. هیات رئیسه جدید فدراسیون فوتبال مسلماً پیش از انتخابات می‌دانستند که به محض انتخاب باید کار خود را آغاز کنند و حتی شروع کار پس از انتخابات هم دیر بود.