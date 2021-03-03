فلسطين المحتلة | نتنياهو والسفير الاماراتي لدى كيان الاحتلال يبحثان إطلاق مشاريع مشتركة بين الجانبين

بحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع سفير الإمارات محمد آل خاجة، إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة بين الجانبين.

وأعلن الاعلام العبري إن نتنياهو التقى آل خاجة في مكتب رئاسة الوزراء بالقدس المحتلة، وإن الجانبين بحثا إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات متنوعة.

وقال نتنياهو، "سعدت للغاية اليوم بلقاء أول سفير للإمارات لدى إسرائيل".

وأمس الإثنين، قدم آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى كيان الاحتلال، أوراق اعتماده، إلى رئيس الكيان رؤوفين ريفلين.

ووصفت حركة حماس الفلسطينية الخطوة بأنها تعكس إصرار الإمارات "على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن "تعيين سفير لدولة الإمارات لدى الاحتلال يمثل طعنة أخرى للشعب الفلسطيني وخذلانا للقضية الفلسطينية".

والإثنين، وصل آل خاجة إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية له بعد نحو أسبوعين من أدائه اليمين القانونية أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.

ومن المقرر أن يغادر آل خاجة "إسرائيل"، الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة مهام منصبه، بعد تحديد موقع سفارة أبوظبي في تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووقّعت الإمارات وكيان الاحتلال اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/ أيلول 2020.