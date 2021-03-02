لبنان | قطع طريق المطار وعدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة والمناطق مع بلوغ الدولار مستوى تاريخي

أقفل عدد من المحتجين محال الصيرفة في بعض المناطق اللبنانية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما قُطعت طرقات في بيروت وبعض المناطق، للاحتجاج على استمرار تفاقم الأزمة المالية، بعد بلوغ الدولار مستوى قياسي تاريخي اليوم عند 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وكان محتجون عمدوا إلى إقفال طريق تعلبايا بالقرب من مفرق جلال، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وفي بعلبك، أقدمت مجموعة من الشبان الغاضبين على قطع طريق رياق بعلبك الدولي - قرب مفرق بلدة الخضر بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية.

كما قطع السير على طريق المطار القديم مقابل مستشفى الرسول الأعظم بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية. ولاحقاً تم قطع السير عند نفق شاتيلا باتجاه المطار.

كذلك، قطع عدد من المحتجين الطريق عند دوار ايليا في صيدا بالإطارات المشتعلة.

وقطعت الطرقات في مناطق العاصمة بيروت، وفي الشوارع الرئيسية في طرابلس.