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العراق | حكومة كردستان تقرر منع السفر وقطع الطرق مع المحافظات بعد رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا

اكد المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل اليوم الثلاثاء، ان حكومة اقليم كردستان قررت منع السفر وقطع الطرق بين الاقليم ومحافظات العراق بسبب ظهور اصابات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
کد خبر: ۱۰۳۸۲۳۹
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶ 02 March 2021

العراق | حكومة كردستان تقرر منع السفر وقطع الطرق مع المحافظات بعد رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا

واكد المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان، جوتيار عادل، ان اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا برئاسة وزير داخلية اقليم كردستان اجتمعت بعد ان اعلن وزير الصحة في الاقليم ظهور اصابات بالسلالة الجديدة لفايروس كورونا وكان هناك مقترح للاعلاق العام وتعطيل المدارس حيث تم اخذ الاعتبار باستمرار الدوام في المدارس.

واضاف عادل خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل، اليوم الثلاثاء انه تم اتخاذ اجراءات بالالتزام بالتعليمات لجميع محافظات الاقليم على ان يتم تقييم الموقف بعد 10 ايام لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأوضح أن اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا قررت ايقاف حركة المرور بين محافظات الاقليم وبقية محافظات العراق مع اغلاق المطاعم والمقاهي ليل، كما تم اعتبار الفترة القادمة حاسمة وهي سوف تقرر مصير الغلق والدوام ويعتمد على تقرير وزارة الصحة.

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صحة کورونا العراق اقلیم کردستان
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